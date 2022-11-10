緊咬林佳龍計程車廣告涉賄選　國民黨團籲拿出租賃契約

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉元之強調，此事太不符合常理，通常買廣告錢交付出去，一定會去看有無刊出或有無效果，怎麼可能廣告沒登也無所謂，錢有發出去就好。葉元之嗆聲，林佳龍若認為被4名小黃司機騙，那為何到現在都沒提告？4名司機沒有履行契約義務，理論上應該很生氣，但為何不敢告？是否擔心上法院，會被認證賄選？
葉元之還提到，錄影片的司機私下跟他聯絡說，當下感覺就是賄選，因為對方清楚說，不用做任何事就可拿錢，司機也對這樣的做法不以為然，「這絕對是合理質疑，林佳龍解釋不清就告人，這已經非常殘害民主國家言論自由，為選舉他已經告多少人了？是看我們新北好欺負嗎？」
新北市議員候選人黃心華痛批，林佳龍愛騙人又老是被騙，說24次不選新北但還是選，被騙紀錄也非常多，出席一個計程車造勢大會，也傳出理事長是造假。他痛批林佳龍就是草包、常常被騙，也是一個壞蛋做假廣告、真賄選，林佳龍陣營必須出面說明爭議。
黃心華質疑，政治獻金進帳與支出必須有單據、紀錄，將來才能申報選舉金費支出，為何林佳龍參選這麼多次，連這種ABCD都不知道？還是背後有什麼見不得人的事情？他呼籲林佳龍就資訊流、金流與人流3大方向清楚說明，包括拿出計程車車身廣告租賃契約、公布相關人士接觸管道流程及所有金流，以此化解賄選疑雲。
謝衣鳳指出，昨日立法院司法委員會上，司法部長、調查局長皆已提到此案已在新北分案調查，盼林佳龍陣營拿出跟4名計程車司機廣告契約，司法單位也要一視同仁，別遇到民進黨政治人物就轉彎。
謝衣鳳舉例諷刺，民進黨新竹市長候選人沈慧虹10月3日提告美麗島電子報董事長吳子嘉，新竹地檢署同月6日就傳票、14日要求應訊，效率非常高。他呼籲若要證明一視同仁、沒有辦藍不辦綠，檢調就應快速調查。
國民黨團總召曾銘宗說，林佳龍到底是綁樁、廣告還賄選？別等相關情況串供完成後才偵辦，國民黨團呼籲檢調、新北地檢，依法盡速偵辦，尤其新北地檢別放水。