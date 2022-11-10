中信兄弟二連霸　盧秀燕喊話張善政：願賭服輸要幫我宣傳

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昨天中信兄弟二度封王，連續5天穿中信球衣跑行程的盧秀燕，說自己非常非常開心，除了代表市府和市民謝謝中信兄弟的努力，也要祝福中信兄弟總教練林威助的母親受傷早日康復，她說「林總教練在很煩惱很擔心的情況下，還能帶領球隊贏得勝利，感謝他的付出」。
盧秀燕也提到日前她和張善政打賭，輸的要戴對方的頭像拜票助選，她今天要向張善政喊話：「我們中信兄弟贏了，張院長要願賭服輸！」
隨即她放寬條件，指張善政不用到台中來沒關係，「在桃園幫我宣傳就好，一天、半天都可以」，自己贏了很高興，不過還是要厚道，張善政用什麼形式助選她都很高興。
媒體問她是否知道，世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長辜仲諒賽後與林威助討論了什麼「現在不方便講」的好消息？盧秀燕說，中信兄弟再度封王就是最好的消息！她不忘宣傳自家活動，向媒體提醒，全世界矚目的世界棒球經典賽明年3、4月將在台中舉行，「不知道辜董事長指的好消息是不是這個？」
民進黨台中市長候選人蔡其昌今天穿台灣大賽冠軍戰的紀念T恤拜票，他表示自己每一年都會穿冠軍T，對於職棒獲得越來越高的關注度，他認為是非常好的事情。媒體詢問他是否轉支持地主隊中信兄弟，身為職棒會長的的他，表示當會長要保持中立客觀，但「大家知道我不用轉，我過去是哪隊的資深球迷，球迷都非常了解」。