不僅財產百萬倍！全球前1%億萬富翁 年碳排高達3.93億噸
聯合國氣候峰會（COP27）在埃及舉行之際，國際人道救援組織樂施會（Oxfam）將碳排焦點放在全球125位億萬富翁身上，根據報告指出，這百位億萬富翁每年約產生3.93億公噸的二氧化碳排放量，不僅財產是普通人的千百萬倍，就連碳排也高達100萬倍之多。
根據《CNBC》報導，樂施會研究報告顯示全球125位億萬富翁旗下投資與個人，每年就排放了3.93億噸的二氧化碳，相當於8500萬輛汽車每年的碳排放量。根據樂施會的標準，全球10%的富者年收入標準為達到3.8萬美元（約新台幣121萬元），而達到10.9萬美元（約台幣348萬元）者則可被歸類在全球頂端1%的富者。
全球這前10%富有的人口中，每位億萬富翁平均一年排放300萬噸的二氧化碳，有高達5成至7成的排放量源自於它們的投資，另有14%出自於這些億萬富翁投資的不可再生能源及水泥等高汙染行業
報導指出，全球剩餘的90%人口，平均每年一人則排放了約2.76公噸的二氧化碳。樂施會指出，在討論氣候變遷問題時經常要求各國負責處理，但這些全球前1%的富豪們碳排放量事實上也高於許多普通人，但氣候變遷影響的重擔卻落在一般人身上，富者應肩負起氣候正義的相對責任。