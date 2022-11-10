蔣萬安喊Youbike前30分鐘免費　吳思瑤：草包是全民共識

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吳思瑤說，陳時中團隊提出的綠色運具的方案，其實是更有高度、廣度，相較於蔣萬安針對Youbike要減少租金當作誘因，事實上，陳時中不只要發揮台北市的能量，也要以台北市作為火車頭，結合北北基桃，端出1200月票方案，所以這是一個結合北北基桃區域聯合治理大格局做法；也結合所有綠色運具大眾運輸，更符合國家整體淨零碳排重要的綠色政策。
另外，吳思瑤也說，蔣萬安應該先協尋、或是公布偷拍陳時中聚會的人是誰，國民黨應當先說明，前2天沸沸揚揚傷及無辜的偷拍事件，到底是主謀還是共犯。
吳思瑤還說，國民黨是學人精，因為陳時中陣營上週陸續端出每日一問來詢問蔣萬安，每日有3問，藍營這週開始每日敲鐘，但這本質上有很大的差別。「我們的每日一問都是有憑有據，都是鏗鏘有力，都是新的資訊，希望蔣萬安清楚說明；但是蔣萬安的每日敲鐘，都是冷飯重炒、老調重彈，所以不值得繼續評論」。
吳思瑤說，上週的每日一問，對蔣萬安提出15問，但蔣萬安一題都沒有答，蔣萬安現在辭掉立委了，終於可以展現要好好當一位市長候選人的決心，那就也請負責任地回應社會各界的檢驗跟質疑，最後還有16天，也可以提出市政願景，好好談政見了。她說，「如果蔣萬安這些都做不到，那辭立委不過就是挽救選情、下猛藥的一個策略而已」。