北京彈窗返家無期　有人從廣州繞經韓國曲線成行

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友說，在這種情況下，他這名客戶選擇繞道，先搭機飛往韓國，再透過境外返國的方式飛回北京，接受隔離。
網友說，經詢問如此大費周章的原因，客戶回答，從境外返回北京「最起碼能回京，而且知道這個何時能解封」。如果留在中國國內的城市，不知道什麼時候才能取消「彈窗」回到北京。
這篇短文9日在中國網路上被瘋傳，許多網友對這種「曲線回家」的方式嘖嘖稱奇，並對北京動輒彈窗及中國各地嚴厲的防疫措施表示感嘆及不滿。其中有人表示，「原來兩點之間，最近的距離不是直線」；有人則說，如果著急，這不失為好辦法，只是太麻煩了。
但也有人直指，如今出國很麻煩，且萬一沒帶護照出門怎麼辦？護照要是過期了，「現在很難辦下來的」；還有人說，國外入境北京，若有住處則隔離7天就能回家接著隔離3天，沒有住處隔離10天也能進北京，比起每天打電話申訴，不知何時才能解除「彈窗」，雖然花錢，反而省事。
北京市近來疫情逐漸上升也受到注意。據官方公布，9日全天，北京全市新增95例COVID-19感染病例，已直逼100例大關，其中34例為確診病例，61例為無症狀感染者。而這95例中，88例為隔離觀察者，7例則從非隔離的「社會面」篩查中發現。
由於感染人數持續上升，北京市已有部分小區的樓棟甚至整個小區被封控，周邊地區的核酸檢測由目前的「三天一檢」改為「一天一檢」。部分景點如雍和宮及一些公園也宣布臨時關閉。（編輯：周慧盈）1111110