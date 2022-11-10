蔣萬安提Ubike恢復30分鐘免費 黃珊珊：走回頭路是錯的
國民黨台北市長候選人蔣萬安提出恢復Ubike前30分鐘免費政策，引發各界議論。對此民進黨候選人陳時中批評這是沒有財政紀律的政策，無黨籍候選人黃珊珊更直呼是草包政見。而黃珊珊今（10）日受訪時再度強調，因為前30分鐘免費的優惠，導致真正需要騎車的民眾都沒車輛可用，「今天再發生一次就是走回頭路，我還是強調，大家要繼續往前走，還是要走回頭路？」
黃珊珊表示，幾年前的狀況大家都清楚，就是每個人都借不到車，所以才會取消前30分鐘免費的政策。「如果真的有搭乘公共運輸，然後再轉騎乘Ubike，目前一樣維持前30分鐘免費。」黃珊珊說，如果要回復到過去無條件前30分鐘免費，市府就得額外多補貼五億，「台北市民是不是要再多付這五億，去為了這件事情？回到一個當時的狀況？」
黃珊珊直言，蔣萬安團隊說郝市府時期已經可以做到，「郝市長當時的債務是1400億，現在我們已經減債了575億，每人少了將近2萬塊的債務，如果他要繼續發錢的話，他是要舉債來做這些相關發錢的政策？」黃珊珊說，他當然是嚴重破壞財政紀律，重點在於公共運輸是有策略性的，不是只是單純的發錢免費，重點是共享，我們是要讓更多人有車子可以用，不是只讓他免費而已。
「你現在去問問早上上班的年輕人，他們早上借車已經很困難，如果免費的話借車會更困難，這就是五年前的問題。」黃珊珊說，今天再發生一次就是走回頭路，還是要反問大家，要繼續往前走還是要走回頭路？「當然對錢來說是小事，但是整個政策是錯誤的，是退步的。」