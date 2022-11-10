百位律師串聯分享 湯詠瑜首推競選影片曝參選心路歷程
高雄市第八選區(前金、新興、苓雅)市議員候選人湯詠瑜今(10)日推出競選影片，講述她決心由執業律師投入選戰的心路歷程，向選民表露最真實的自己，展現出作為法律人不為個人，奉獻一己並鼓勵伸張正義的良心。百位律師更化身湯詠瑜實力堅強的應援團，懇請鄉親「疼惜高雄的女兒」，全力搶救前新苓最關鍵一席，讓湯詠瑜能前進議會，做市民的弁護士。
湯詠瑜提到，參選至今很感謝鄉親對她的肯定，所有的請託她都掛在心上，其中令她最心疼是有位母親因小兒子有癌症跟腦中風的情形，已持續化療及復健五年，如今將上小學，而社會局補助依規定只能到滿六歲為止，未來補助若未順利接上，可能會造成生活困難。湯詠瑜說，法律正義是她ㄧ生的志業，也是家族的傳承，期望帶著這份堅毅的精神前進議會為市民來打拼。
湯詠瑜表示，這支影片完整記錄她從投入參選至今要為市民服務「堅毅不變的決心」，非常感謝所有站出來相挺的法律人及鄉親朋友，收到的溫暖都是她繼續打拼的動力。
高雄女中校友會會長律師丁玉雯表示，湯詠瑜是台灣地方議會首位具台美雙律師背景，且是在地高雄人，是最專業也最關鍵的一席，特別是不為個人、奉獻一己的良心非常難得。
高雄市第七選區(三民區)市議員康裕成更力挺同為律師的台大學妹，康裕成強調，擁有台灣與美國紐約州雙律師的湯詠瑜願意投入基層服務，為鄉親打拚非常難得，若能進入議會，問政更有力。而也有百位律師亦公開於社群上串聯湯詠瑜的競選宣傳影片，法律人集結成為湯詠瑜「實力堅強的應援團」。
包括劉思龍、林嘉柏 、邵允亮 、葉婉玉、陳旻沂 、林孟乾 、徐豐明 、任進福、湯東穎、湯金全等百位律師亦公開於社群上串聯湯詠瑜的競選宣傳影片，法律人集結成為湯詠瑜「實力堅強的應援團」。