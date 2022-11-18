飆漲的蛋價／價格霸佔高點　蛋商嘆：短期跌價無望

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根據中央畜產會資料，自2019年10月至今（2022）年10月止，3年的時間內，蛋價最低點為每斤20.5元，後續一路漲跌，在今年2月俄烏戰爭進入白熱化後，蛋價持續走高，突破35元大關，在今年7月20日調漲至42.5元，創下歷史新高。
對此，高傳謨解釋，蛋價居高不下的原因，首先是從去年缺蛋時，國內種雞受到禽流感影響死亡不少，沒有種雞就無法繁育新雞，因此到現在種雞跟小雞一直都還補不上來，其次是「雞越來越難養」，至今都還是有此起彼落的疫情尚未消滅，而現行法令規定不得檢出抗生素，雞農也不敢投藥，只敢給雞吃中藥或是透過斷食換羽，維持雞隻生命。
高傳謨進一步說明，去年禽流感疫情嚴重，造成許多雞隻死亡，連帶種雞都受波及，雖然已慢慢恢復，但影響仍然很大，加上現在新冠肺炎疫情趨緩，民眾外食與旅遊增加，對雞蛋需求也增加，又飼料價格高漲，「雞農就乾脆不養了，一些老雞抓了以後，新雞補不上來，這就是現在最頭痛的地方」。
「養雞有一點是看天吃飯啦！」高傳謨無奈表示，最終解方恐還是要看禽流感疫情的衝擊，且像是現在已經開學，學生對蛋的需求也增加，目前要跌價可能很困難」。
高傳謨預估，蛋價應該早晚還是會跌，不過仍要看雞隻復育狀況，且現今俄烏戰爭還沒完全結束，台灣飼料原料等多依靠進口，若飼料價格沒有降至一定程度，養雞成本一樣貴，雞農飼養的意願也不會很高，蛋價會跟著雞蛋供給數量調整，「現在漲價沒有空間，跌價更不用講了」，不過高也相信，現在蛋價已經很高，政府不會放任價格一直攀升。