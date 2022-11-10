「台美21世紀貿易倡議」落幕 經貿辦：成果正面具建設性
台美本月8日至9日於美國紐約市舉行「台美21世紀貿易倡議」實體會議圓滿落幕，行政院經貿談判辦公室今（10）日說明，雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助，雙方也同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。行政院長蘇貞昌也期盼，後續在各項經貿關係合作或加入國際經貿組織，都會有所幫忙有好成果。
經貿辦說明，本次台灣由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位代表參加。而美方由貿易代表署（USTR）助理貿易代表Terry McCartin及AIT率國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。會議就相關議題進行充分討論後順利完成。
經貿辦指出，「台美21世紀貿易倡議」基於台美雙方共同利益，目標為彼此貿易關係建立堅實法律基礎。此次會議依據8月18日雙方共同公布的談判架構及內容，雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。
經貿辦強調，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助。雙方並同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。
對於首次實體會議落幕，行政院發言人羅秉成也轉述院長蘇貞昌說法，提及目前是台美關係有史以來最好的時刻，關係堅若磐石，特別是在經貿關係的突破上，台美21世紀貿易倡議有助於與美方在各項經貿關係的合作，或對於加入國際經貿組織都會有所幫忙，期盼能夠有好的成果。