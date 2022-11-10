只有三天！全家大杯厚可可飲25元：冷熱互換、寄杯無期限

▲冬天愛喝熱可可的民眾趕緊補貨，全家首度祭出醇黑厚可可飲2杯60元，線上寄杯最多可存10杯。（圖／業者提供）
▲冬天愛喝熱可可的民眾趕緊補貨，全家首度祭出醇黑厚可可飲2杯60元，線上寄杯最多可存10杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-10 14:57:24

雙11一路買到周末！全家公布本周五六日限定優惠，首推Let’s Café兩杯促銷組，本周有大杯經典美式2杯55元，以及醇黑厚可可飲2杯60元，如果搭配自備杯優惠，大杯美式最低23元、厚可可飲最低25元，折扣幅度相當於是「買一送一」，除了冰熱可互換，且同樣開放線下購買、線上寄杯，跨店取可「無限期兌換」，咖啡控趕緊補貨，《NOWnews》整理3大好康一次看。

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📍好康1：大杯美式23元起
11月 11日至11月13日限時3天，「康康5」活動祭出Let’s Café大杯經典美式2杯55元，以及醇黑厚可可飲2杯60元，冰熱不限，並可手機寄杯（庫存上限10杯），每杯兌換都可搭配自帶杯折5元優惠，折扣幅度就相當於是買一送一。卡迪那洋芋片（牛排／炭火燒肉任選）、KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖、雀巢美祿穀物棒、可口可樂蘋果口味等品項皆是買一送一；黃亞細肉骨茶麵2件特價99元、麒麟本榨水果調酒2件95元。

▲「康康5」自11月11日至11月13日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自11月11日至11月13日登場。（圖／全家提供）
📍好康2：嘉義劉里長雞肉飯2件111元
吃美食免排隊，全家新推出嘉義限定美味劉里長雞肉飯，拌飯醬汁以雞骨高湯及紅蔥頭熬煮，搭配手撕國產雞胸肉，售價79元，隨買跨店取推出2件111元，平均56元約是7折，售完為止。

📍好康3：蒸玉米+5元送茶葉蛋
同步開跑溫暖生活節，11月15日前推出SO HOT食堂及現烤點心任選2件8折，首推新品「奶油起司金磚」，以奶油為底加上歐洲起司片，搭配奶油起司醬，幸福感爆棚。此外，蒸新鮮雙色糯米玉米加5元送茶葉蛋1顆，另外還有私品茶全品項第2杯7折，包括秋冬期間限定販售的熱飲杏仁茶、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶同享優惠。

▲全家門市舉辦溫暖生活節，蒸新鮮雙色糯米玉米加5元送茶葉蛋1顆。（圖／業者提供）
▲全家門市舉辦溫暖生活節，蒸新鮮雙色糯米玉米加5元送茶葉蛋1顆。（圖／業者提供）
7-ELEVEN將自11月11日起限時5天，推出萬件商品2件7.9折、4件7.5折優惠，單筆消費滿500元，搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折優惠。11月13日至11月15日限時三天，消費滿711元加送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。

▲7-11將推出「任4件7.5折」，消費滿額立折再送衛生紙，還有隨取卡狂翻11倍。（圖／業者提供）
▲7-11自11月11日起萬件商品2件7.9折、4件7.5折優惠；11月13日至11月15日消費滿711元加送1串衛生紙。（圖／業者提供）

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