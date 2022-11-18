飆漲的蛋價／2到3年就波動一次　學者籲：可複製養豬模式

▲台灣多番面臨「蛋蛋危機」，從年初的蛋荒到近期蛋價屢創歷史新高，都讓消費者、蛋農等各界頭痛不已。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣多番面臨「蛋蛋危機」，從年初的蛋荒到近期蛋價屢創歷史新高，都讓消費者、蛋農等各界頭痛不已。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-11-18 17:00:00

台灣近期多次面臨「蛋蛋危機」，從年初的蛋荒到近期蛋價屢創歷史新高，都讓消費者、蛋農等各界頭痛不已。東海大學畜產與生物科技學系教授陳盈豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，若想穩定雞蛋產銷，可複製養豬模式概念，使用策略聯盟建立集貨中心調節產銷，「有飯大家一起吃」，雞農也能減輕負擔。

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今年年初，台灣鬧蛋荒，農委會除獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元、補助蛋雞場每雞25元的代養費等措施，並緊急向美國、日本、澳洲進口約10貨櫃雞蛋，以補足國內市場供需及平穩蛋價。陳盈豪分析，許多因素會導致蛋荒，但最主要的原因還是飼料成本太高，雞業的飼料費用佔總經營成本七成，飼料費用調漲，但官方卻不讓蛋價反映成本，農民虧損越多，不敷成本，就不會繼續飼養。

根據陳盈豪的觀察，蛋價每隔2至3年就會波動達到高峰或是低迷，若無從根本解決，問題將持續發生，而解決方法應多管齊下，不能單祭出補貼措施，而是應做「策略聯盟」。他舉例，大約20至30年前，台灣豬價每隔5年就會有一波低迷，就是因為豬隻數量過多，甚至豬多到被放生至馬路上無人要養，但現在已無這樣的情形，就是因為有策略聯盟。

所以何謂策略聯盟，陳盈豪解釋，市場中問題最大的是銷路，銷路沒有掌控好，就會產量過剩，導致價格下跌，因此應該有策略聯盟，建立集貨中心調節產銷，了解有多少雞隻等資訊，不會盲目投入生產，建議可以將養豬模式部分複製到蛋雞產業上。

陳盈豪進一步解說，動物是活體，受到禽流感、天氣溫度等因素，都會影響產蛋率，而成立集貨中心，就能控管產銷，不會頻繁造成缺蛋，蛋農也能分配休息日，互相支援並調節身心，更因為需求擴大，可與飼料廠商等有議價空間。

不過，他也提醒，策略聯盟不能完全複製，假如政府放任財團併購，掌握屠宰場、設備、銷售通路，會像是英國五大超商掌握所有通路，該如何生產、收購、定價都會有話語權，蛋農會不得不配合，官方不可袖手旁觀。另陳盈豪提到，「地盡其利，物盡其用，貨暢其流」，飼料成本昂貴，而台灣田地常有稻米產量過剩休耕，這時就可改種雜糧、省水的高梁，成為飼料原料，或是拿去做產值更高的高粱酒，並將高粱酒糟拿來餵雞等，就算高粱酒糟含水率高，乾燥需要成本，也會比進口便宜，「從事這種行業就是要斤斤計較，這邊省一點，那邊省一點，這個路就寬敞多了」。

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