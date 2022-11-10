買1送11！連鎖豬排飯推雙11激省派對餐盒

雙11不只要清空購物車，還要餵飽大胃王！搶攻雙11商機，連鎖豬排飯品牌吉豚屋今（10）日宣布，派對餐盒火速回歸，於11日至13日限時販售！人氣爆表的半半半餐盒超殺優惠，買一盒就送11根維也納香腸，單日單店銷售破百盒的派對綜合餐，則買一盒再加贈1塊唐揚雞，雙11手刀下單後，來一盒派對餐盒慰勞自己吧。
雙十連假吉豚屋首度推出派對餐盒，消費者好評不斷，其中單人吃最超值的「派對綜合餐」包含消費者最期待的吉豚屋唐揚雞、豬排控最愛的里肌豬排與腰內豬排、酥炸雞排，以及新鮮彈牙的酥炸海老，在1111光棍節最適合單身的你犒賞自己！肉肉控必推「派對餐盒BOX」，不論是腰內豬排與唐揚雞的半半組合，或是里肌豬排、腰內豬排、唐揚雞的半半半餐盒，吉豚屋限時加碼再送11根維也納香腸，絕對是雙11必吃優惠首選。
雙11限定的派對餐盒僅限外帶，派對綜合餐售價299元，內含里肌豬排、腰內豬排、酥炸雞排、酥炸海老兩尾、唐揚雞兩塊，且再加贈唐揚雞一塊；派對餐盒任一款售價599元則有腰內豬排8塊、唐揚雞8塊或里肌豬排2塊、腰內豬排4塊、唐揚雞8塊，且加贈維也納香腸11根。
另外，本人持計程車駕駛人執業登記證，或是標示駕照種類為職業小型車的駕照，至吉豚屋全台門市，點購主餐任一份，可享點購主餐任一份贈送果汁一瓶；自備環保杯，享吉豚屋日式無糖健康麥茶無限暢飲；內用任點主餐一份享免費續加白飯與免費停車2小時等優惠。