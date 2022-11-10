資訊月電信業黑科技齊發！拍數位分身一鍵製成LINE動圖

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台灣大「MyMoji元宇宙分身製造所」能在30秒創建個人3D模型「分身」，與其他真人動態模型動輒數天到數月的製作時間相比，更顯快速，MyMoji也開發AR影片和貼圖兩項服務，讓「分身」能化身AR影片的主角，創造像寶可夢遊戲一樣虛實同框的AR效果，還可將「分身」套用在MyMoji的主題貼圖套件中，提交LINE審查後，就能製作成LINE動態貼圖並下載使用，MyMoji因應熱門時事議題，每月新增25組超有梗的主題貼圖套件，在群組發出栩栩如生、充滿動感的3D貼圖，且MyMoji「分身」檔案已支援多個元宇宙平台格式，將能使你在元宇宙世界中漫遊，成為遊戲的主角。
資訊月活動期間，民眾到台灣大主題館體驗「MyMoji元宇宙分身製造所」與「OP響樂生活」專區，即可獲得MyVideo體驗序號(共400組)、Disney+111元限折優惠序號(共400組)以及GeForce NOW白金方案 30天體驗(共400組)，每日完成全部體驗再享一次抽獎機會，有機會帶回Google Nest mini智慧音箱和Google Nest Hub (第2代) 智慧螢幕。
遠傳電信
以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用。官方表示，「遠傳心生活」一年多來App下載數突破400萬，平均每日開啟App人數達28萬。資訊月展會期間，遠傳展位提供民眾加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣，並可立即兌換美式咖啡、可口可樂、周邊商品等限量好禮。「5G娛樂饗宴」提供參加指定活動送遠傳friDay影音7天體驗券和水族館物語限量寶物；「5G健康照護」提供免費InBody身體組成量測，每日下午1時至5時更有營養師駐點解說報告。
中華電信
中華電信將於交通部「5G智慧交通館」展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現「效率」及「永續」的研發量能。並於展出期間祭出限定加碼優惠，包括精采5G 指定方案加碼送國內通信費500元、HiNet光世代+MOD最高加贈商品卡1300元、2022世足看中華，現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號。