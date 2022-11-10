資訊月電信業黑科技齊發！拍數位分身一鍵製成LINE動圖

▲台灣大哥大於資訊月期間，設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚創建個人3D真人動態模型，可以快速製作數位分身，運用在AR影像及LINE動態貼圖，展場期間免費，(圖/記者周淑萍攝)
▲台灣大哥大於資訊月期間，設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚創建個人3D真人動態模型，可以快速製作數位分身，運用在AR影像及LINE動態貼圖，展場期間免費，(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-10 13:17:52

睽違2年，資訊月實體展再次回歸，於今(10)日起～11/13於台北世貿一館展開，展出攤位和人潮雖不如疫情前的熱熱鬧鬧，但今年電信商也算是誠意十足的大秀元宇宙運用。台灣大哥大攤位上現場設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚創建個人3D真人動態模型，製作數位分身，運用在AR影像及LINE動態貼圖，未來還透過數位分身進入元宇宙，展場期間免費，之後須需支付399元。實際體驗大約30秒就能建模完成，且一鍵就能套用LINE動態貼圖模板使用，趣味十足。

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瞄準元宇宙虛擬經濟商機台灣大哥大於資訊月4天展期打造「OP無限製造所」首度對外正式公開元宇宙新服務MyMoji，現場設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，用戶30秒快速建構獨一無二的個人3D真人動態模型，製作數位分身，同時結合數位分身，製作專屬AR影像及LINE動態貼圖，展期可免費製作MyMoji數位分身、LINE動態貼圖。

台灣大「MyMoji元宇宙分身製造所」能在30秒創建個人3D模型「分身」，與其他真人動態模型動輒數天到數月的製作時間相比，更顯快速，MyMoji也開發AR影片和貼圖兩項服務，讓「分身」能化身AR影片的主角，創造像寶可夢遊戲一樣虛實同框的AR效果，還可將「分身」套用在MyMoji的主題貼圖套件中，提交LINE審查後，就能製作成LINE動態貼圖並下載使用，MyMoji因應熱門時事議題，每月新增25組超有梗的主題貼圖套件，在群組發出栩栩如生、充滿動感的3D貼圖，且MyMoji「分身」檔案已支援多個元宇宙平台格式，將能使你在元宇宙世界中漫遊，成為遊戲的主角。

資訊月活動期間，民眾到台灣大主題館體驗「MyMoji元宇宙分身製造所」與「OP響樂生活」專區，即可獲得MyVideo體驗序號(共400組)、Disney+111元限折優惠序號(共400組)以及GeForce NOW白金方案 30天體驗(共400組)，每日完成全部體驗再享一次抽獎機會，有機會帶回Google Nest mini智慧音箱和Google Nest Hub (第2代) 智慧螢幕。

▲台灣大數位分身運用(圖/手機截圖)
▲於台灣大製作的數位分身可套用到主題貼圖中，快速送交LINE審查後使用。(圖/手機截圖)

遠傳電信

以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用。官方表示，「遠傳心生活」一年多來App下載數突破400萬，平均每日開啟App人數達28萬。資訊月展會期間，遠傳展位提供民眾加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣，並可立即兌換美式咖啡、可口可樂、周邊商品等限量好禮。「5G娛樂饗宴」提供參加指定活動送遠傳friDay影音7天體驗券和水族館物語限量寶物；「5G健康照護」提供免費InBody身體組成量測，每日下午1時至5時更有營養師駐點解說報告。


中華電信

中華電信將於交通部「5G智慧交通館」展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現「效率」及「永續」的研發量能。並於展出期間祭出限定加碼優惠，包括精采5G 指定方案加碼送國內通信費500元、HiNet光世代+MOD最高加贈商品卡1300元、2022世足看中華，現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號。

▲台灣大,資訊月(圖/記者周淑萍攝)
▲台灣大資訊月大秀元宇宙黑科技運用。(圖/記者周淑萍攝)
▲遠傳(圖/官方提供)
▲遠傳展期凡事民眾加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣，並可立即兌換美式咖啡、可口可樂、周邊商品等限量好禮(圖/官方提供)
▲中華電信,資訊月(圖/記者周淑萍攝)
▲中華電信現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號。(圖/記者周淑萍攝)

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