短今哭了！「用胳肢窩」喊中信兄弟不能輸 超殺影片瘋傳
中信兄弟昨（9）日打敗樂天桃猿，蟬聯中華職棒大聯盟33年總冠軍，「二連霸」拋下黃色彩帶，讓許多球迷激動哭了，而中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊人氣成員短今也流下開心的淚水，她在IG曬出和隊友相擁而泣的影片，也PO出一年前上節目「用胳肢窩」喊「中信兄弟不能輸」的超殺影片，讓粉絲狂讚「太開心了」、「哭慘」、「恭喜二連霸，看到滿滿黃彩帶就是爽」。
擁有甜美臉蛋、D級傲人上圍和173公分的高挑身材的短今，昨日在IG發文，感性表示「連兩年直落四拿下二連霸，這段路很遙遠，我們走的傷痕累累、跌跌撞撞，但同一個目標，從來沒有放棄過」，也透露今年是她加入球隊的第七年，「在主場被拋了好幾次彩帶，想贏的心情沒有改變過，雖然常常被譏笑七年六亞，所以才會在節目上激動的喊出，中信兄弟不能輸！我們越挫越勇！用實力讓質疑聲Shut down，我們做到了」。
短今也PO出多張照片、影片，只見她在「黃彩帶雨」中，開心地對著鏡頭比YA，甚至激動地和隊友相擁而泣，久久不能自己，待整理好情緒，還是敬業露出微笑；最後，她還放上一年前上節目《我這麼可愛》時，曾突然大喊「我覺得中信兄弟，不能輸」的超殺影片，讓主持人納豆笑喊「直接用胳肢窩來嗆你知道嗎」，笑翻全場。
貼文及照片、影片一出，網友也紛紛留言，「好美喔」、「哭慘」、「太開心了」、「爽啦」、「恭喜～～～」、「女孩們，妳們也都很棒，中信兄弟大家庭缺妳們不可，謝謝PS」、「我們要三連霸」、「二連霸，辛苦啦」、「謝謝短今，二連霸邁向三連霸」。（編輯：郭佩蓉）