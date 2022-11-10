左楠區議員車隊掃街 劉世芳籲：搶救黃偵琳四席全壘打
民主進步黨高雄市黨部今(10)日啟動各選區車隊掃街，首站選在選將人數最多，廝殺激烈的第四選區（左營楠梓），由市黨部主任委員許智善、立委劉世芳帶領四位民進黨提名候選人李柏毅、李雅慧、黃文志、黃偵琳車隊掃街，喊出：「左楠大團結、4席全上！」四席全上。許智善也認為，目前看來「相當樂觀」。
許智善表示，市黨部的目標就是訴求左楠大團結，集中選票，讓提名的四位候選人，四席全上。左楠區因人口成長，席次增加一席，但是多達二十位候選人，也讓選情錯綜複雜，所以市黨部呼籲民進黨支持者，支持市長陳其邁再拚四年之外，議員選舉方面，一定要團結集中選票，讓四席候選人都順利當選，讓民進黨在議會的席次過半。
立委劉世芳指出，民進黨在左楠區議員的訴求就是四席全壘打，但是除了現任的三席，目前特別要搶救新人黃偵琳，才能四席全上。劉世芳分析，因今年選情較冷，新人不容易出頭，再者是左楠有二十位候選人在拚九個席次，競爭非常激烈，每位候選人都在搶票，民進黨還面對了其他小黨或無黨候選人分票，所以市黨部喊出「左楠大團結，四席全上」，就是呼籲集中選票才能四席全壘打。
議員候選人黃偵琳表示，做為左楠區民進黨提名的唯一新人，日前市長陳其邁在後援會成立大會特別提到，左楠議員席次「最擔心黃偵琳」，也是指要四席全上。今天市黨部開始啟動各區車隊掃街，第一站就選在左楠，而且出發點在自己的競選總部旁，除了凸顯左楠區激戰的指標意義之外，也意味著自己這一席是能否四席全上的關鍵。