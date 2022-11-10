慶雙11！兒童新樂園全設施暢玩、貓纜無限搭：全都111元
雙11不只很好買，連出去玩都省很大！貓空纜車、兒童新樂園首次加入雙11戰場，祭出低於五折的雙11優惠票價，11月11日當天花111元，就可不限次數搭乘貓纜；而11月11日至11月13日連續三天，兒童新樂園原價200元的一日樂FUN券，現場購票下殺只要111元，可無限暢玩13項大型遊樂設施。
貓空纜車原價260元的一日暢遊券，購票當天可不限次數搭乘貓纜，在11月11日「雙11」當天，祭出特價111元的貓纜暢遊一日票，同樣限當日使用，可不限次數搭乘纜車，暢遊貓空地區知名景點，例如指南宮、月老平臺、綠能涼亭、樟樹步道、壺穴地形區；至於結合百萬夜景的「貓空光環境」，也成為近期熱門打卡景點，不過優惠活動僅有1天。
而兒童新樂園原價200元的一日樂FUN券，11月11日至11月13日限時3天只要111元，可無限暢玩13項遊樂設施項目，包含大人小孩都喜歡的水果摩天輪、旋轉木馬，含有刺激的海盜船等，都能不限搭乘次數玩到飽。
優惠活動期間每日上午10時至下午4時，台灣科教館也在園外和科教館中間縫合區域，舉辦「科學嘉年華」免費活動，現場超過200個攤位，有很多免費科學遊戲可以體驗，闖關完成集章還可獲得科學好禮包。