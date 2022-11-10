吸菸族快看！肺阻塞死亡率高 醫教「1招」自我檢測揪病
今年58歲的袁先生，過去吸菸超過30年，曾長達2年時間出現「咳、痰、喘」等症狀，直到喘不過氣後，才趕緊到住家附近的診所就醫，一檢測之後不得了，發現肺功能大幅衰退，隨即轉至大醫院才確診為肺阻塞，肺功能只剩一般人的1/3，經過3年的治療，曾發生過一次急性惡化，加上去年又併發肺炎造成肺功能急速衰退，雖然事後戒菸，但肺功能已經不可逆。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，肺阻塞好發於40歲以上且有吸菸習慣的人身上，且症狀與Covid-19類似，常被忽略，提醒民眾應定期檢測肺功能，及早治療、預防才能避免情況惡化。
另一位現年44歲、菸齡長達18年的郭先生，已經確診過Covid-19的他近期開始出現咳嗷、易喘、痰量增多等症狀，原以為是所謂的「長新冠」導致，因緣際會下參與社區體驗「肺功能檢測」的活動，竟發現肺功能檢測分數遠低於標準，才發現自己已是肺阻塞的高風險患者，立刻就醫後的他也決心戒菸，希望自己半年內能達成目標。
王鶴健表示，肺阻塞位列全球第3大死因，其危險因子包括吸菸、空汙等，據今年最新調查，40歲以上民眾有超過9成長期處於空污環境中，範圍限縮到吸菸族群，將近8成根本不認識肺阻塞，近7成曾出現「咳、痰、喘」症狀超過3週以上，但僅有2成願意就醫。更加慘忍的數據是，病友出院後一年的死亡率高達22%，急性發作住院的死亡率也有4％，「近期觀察仍有不少民眾因確診新冠康復後症狀持續太久或變嚴重，至門診求助才意外確診為肺阻塞，但這時肺功能通常多已嚴重受損。」
此外，高雄長庚胸腔內科醫師蘇茂昌也指出，肺阻塞的早期診斷，除了透過醫護端努力推廣疾病衛教，也有賴肺阻塞高風險族群建立「定期肺功能檢查」的觀念，除了透過專業儀器輔助外，平時也能用「1分鐘登階」的模式檢測，若1分鐘可爬50~80層樓梯為低風險、30~50層為中度風險，連30層爬不到就開始覺得喘不過氣，視為高風險族群。
※【NOWnews 今日新聞
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