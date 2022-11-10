特企／從小札根環保意識！蔻蘿蘭與你一起「樹造未來」

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ENJOY FUN TIME！手中泥土傳遞對台灣土地的愛護
蔻蘿蘭基金會以「保護、探索、分享」理念替地球打造永續生態樂園，其行動遍及27個國家，包括撒哈拉沙漠打造綠色長城11萬顆沙漠椰棗、43種植物復育計畫、至今全球已有超過70萬名孩童，透過基金會的工作坊體驗植物世界的神奇與樂趣。今年深耕台灣特別與公益組織慈心有機農業發展基金會合作，於11月5日在宜蘭海岸線展開「#樹造未來 Seeding for Future」種樹活動，攜手小朋友們種下防風林幼苗，築起抵禦風沙海浪侵蝕國土的綠色防線，成為守護臺灣、守護世界的綠色天使。
慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容表示，2021年全球疫情高漲，令人們恐慌，但很幸運的是很多有心人以及企業贊助下，去年也是海岸造林最好的一年，當然在慈心同仁們持續精進努力與用心種樹、護樹共同守護海岸邊，在海岸線種樹造林，減緩海岸侵蝕，豐富生態，因此海岸林除了植物的根能固定砂土，樹木還能攔截飛砂，補充砂源，以減緩海岸線退縮，慈心持續秉持初心，盼企業與個人以實際行動持續支持參與，共同打造綠色家園，守住海岸第一線。
分享活動，抽蔻蘿蘭好禮，體驗植感美好
「每一次消費都是永續啟程」，蔻蘿蘭邀請你一起表達對地球的愛心，每一瓶蔻蘿蘭產品都有著對永續環境行動的認同與支持，選擇蔻蘿蘭同時也等同做了愛護環境的決定。蔻蘿蘭從選種、栽種、萃取至生產，持續以「植感美好」理念，為土地帶來更多永續善念。
歡迎你加入蔻蘿蘭的行列，即日起至11日30日，於Facebook公開分享此貼文，分享一個你愛地球的「綠行動」並＃樹造未來＃SeedingforFuture＃蔻蘿蘭植物基金會＃KloraneBotanicalFoundation，我們將於12月5日抽出10位幸運得獎者，送出每人一瓶蔻蘿蘭速效舒敏洗髮精400ml！
手刀加入蔻蘿蘭植萃美好生活
與植物共好，讓世界很好。蔻蘿蘭線上官方通路響應永續地球的善念，提供限時獨家特惠，邀請你來逛逛，發現植萃的美好！