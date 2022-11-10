高虹安露針頭密會楊文科　沈慧虹：選情不妙才需如此

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（10）日上午舉行「新竹市長政見辯論邀請」記者會，會後媒體受訪，談到民眾黨新竹市長候選人高虹安拜訪新竹縣長楊文科，並討論大新竹合併升格，沈慧虹表示，當初前新竹市長林智堅提出大新竹合併升格，因民眾黨主席柯文哲、高虹安與楊文科反對而胎死腹中，大新竹縣市民期待的發展錯過最佳時間點，而今高態度急轉彎，讓人懷疑是為了轉移焦點才做的政治動作，有政治意圖才「臨渴掘井、拾人牙慧」，為選舉在縣市民的傷口上灑鹽。
沈慧虹表示，高虹安過去自恃學歷失言，這次又因涉及違法，隔天就製造政治話題企圖轉移焦點，這種小聰明、政治動作，選民怎麼會看不出來？從高陣營政治動作來看，「看得出來選情不妙」，才會透過政治操作，企圖謀取政治利益。
她也呼籲市民，這次選舉是對與錯的選擇，也是是非的決定，懇請大家集中選票，支持5號沈慧虹，讓新竹進步可以延續。
另有媒體提問，高虹安深夜發文稱，其助理薪水皆以實質勞務換取，薪酬也直接進入助理戶頭，沈慧虹回應，法網恢恢疏而不漏，高虹安終究要面對那些可能涉及法律的議題，也要面對國人與市民對品格及操守的多項質疑，「建議她要好好開一場記者會，說清楚」。
至於柯文哲昨天大動作傾全黨之力挺涉貪的高虹安，沈慧虹也反問，「難道這就是民眾黨口中的新政治、新希望嗎？」盼柯文哲不要為了自己2024總統夢，犧牲新竹市。