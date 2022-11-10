風城激戰！高虹安、林耕仁爭議不斷　沈慧虹邀約市政辯論

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹說，投入選舉以來，她已經提出6大願景，發表25項主題政策，超過百項政見，70場的里民說明會，更推出「超級城市攻略」和「新竹光榮指南」2本政策文宣，「政策懶人包」競選官方網站也在昨天正式上線，這些做法都是希望打造正面、光明的選戰。
提起政見與願景，沈慧虹表示，新竹市是跟竹科共同成長的超級城市，未來將打造「紅、綠兩線輕軌」，其中輕軌綠線將穿越「竹科X 2.0的基地」，也會推動「太空產業在新竹」，新竹市將從幸福城市邁向超級城市；她也推出「幸福加倍」計畫，透過公托、臨托、親子館數量加倍、敬老愛心卡點數加倍，讓政府成為顧家的神隊友，為年輕人減壓。
「新竹不是台灣的新竹，更是世界的新竹」，沈慧虹表示，未來也將推動雙語教育，搭配數位、科技、跨領域特色課程，培養以解決問題為主的人才，為下一代做好準備，也讓新竹的孩子，挑戰世界，走向國際。
沈慧虹表示，市政辯論是民主選舉中常見的方式之一，也是社會進步的力量，更是讓新竹市民了解候選人政見願景的最好機會，因此今天向林耕仁、高虹安正式發出邀請，邀請2位共同參與市政辯論，讓選舉回歸政策主軸及新竹願景。
新竹市議員劉康彥、曾資程、陳建名、施乃如、鄭美娟，議員候選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹皆出席記者會，期盼讓選舉回歸政策討論，讓新竹市更好。