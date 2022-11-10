美食和藝術盛宴　大馬文化日將於本週末登場

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MayCham理事長拿督劉康捷表示，該活動強調的不僅是源於母國的各種文化元素，活動的成功籌備更體現出了一種在台馬來西亞人的大串連，如活動協辦單位也將在台正式成立社團的校友團體，如馬六甲培風中學台灣校友會、巴生興華中學台灣校友會、寬柔台灣校友會、麻坡中化中學台灣校友會，還有以仍在學的學生為主的馬來西亞人在台最大組織「馬來西亞旅台同學會」等都串連起來，共同協辦此一活動。
所以在馬來西亞文化日當天，不僅可在其中看到來自台中的馬來西亞藝文團體「眾擊坊」的二十四節令鼓演出，還可看到活躍在臺北的馬來手鼓團「南方節奏手鼓團」的演出；當然，由於學生的加入，還可看到由學生團體「飛鷹醒獅團」演出在台灣罕見的廣東獅，以及不久前才獲得僑委會全球僑生歌唱大賽冠軍的台南藝術大學學生李浩然的現場演唱。
同時，馬來西亞文化日的策展人吳振南指出，在文化市集中出現的，除了在台比較知名的馬來西亞料理名店，如池先生 (kopitiam)、徐宗清「燒包」，較新的「叁星馬」、以蔬食聞名的「試蔬看」，還有以娘惹糕知名的「偶素馬來妹」外，來自其他縣市的如「幸福手作烘焙」的香蘭蛋糕、網上賣翻的「南洋黃金醬」、「直感生活」的醬料以及馬來西亞人都喜愛的「木春記」真空進口榴槤等等，主辦單位會盡力讓分散各地的大馬美食在這一天集結在一起，完美呈現馬來西亞的庶民生活文化。
當然，除了美食外，來自馬來西亞的食品雜貨也不少，如馬來西亞商品齊全的OH! MY「大馬迷你市場」，「樂比」的商品雜貨也相當齊全，「御巧可可」的巧克力，「瑞翔集團」GANO EXCEL首創全球罕見的馬來西亞靈芝咖啡和「Winepak」近來屢獲國際肯定的馬來西亞威士忌也都能在當天的市集找到。詳細活動內容介紹及報名資訊，都可以關注「2022年馬來西亞文化日」的活動通報名。