爆「夜宿阿信9千萬豪宅」！抖出女女戀 法蘭大方這樣說
法蘭推出專輯《逞強的溫柔》，專輯由法蘭、五月天的阿信、瑪莎製作。今（10）日出席媒體活動時，法蘭暢談與他們合作的趣事。此外，被問到先前爆出她與小魏夜宿阿信豪宅，疑似談起女女戀，針對此事，她也做出回應。
談到與阿信、瑪莎合作會不會擔心3人個性差很多，無法磨合或是害怕，她笑說：「我都不怕，他們都怕我。」先前直播時，瑪莎還委屈抱怨一直被法蘭罵，法蘭表示：「沒有啦，我講話稍微犀利一點，小刻薄。」談到之前3人共同直播時的趣事，她提到，因為阿信與瑪莎一直在玩有火的濾鏡，讓她忍不住嗆聲：「你們上火去喝青草茶啦！」
法蘭分享自己的個性比較內向，目前已經單身3年，而恰巧專輯取名「逞強的溫柔」，其實就是來自自己的個性，她透露朋友還因此幫她取名「逞強系歌手」，「無論個性也好、作品也好，真實的情感都藏在詞彙的背後，我其實是孤寂的。」雖然如此說，但她提到，自己也嚮往有家的感覺，「所以遇到很適合的人，有幸可以結婚當然好。」
先前法蘭、小魏被爆出夜宿阿信9千萬的中山豪宅，疑似女女戀，她直言不會因此感到困擾，「清者自清，我們有時候會聚在一起討論東西。」談到女女戀一事，法蘭大方表示不排斥，「其實我自己沒有嘗試過，在正確的價值觀上都可以。」