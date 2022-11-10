樂天慘遭橫掃！最仙女團長忍淚喊話 畫面曝光敵隊也不捨
2022中華職棒總冠軍賽，昨（9）日上演第四場象猿大戰，最終由中信兄弟關門成功，拿下2連霸，人氣最旺的樂天女孩啦啦隊們，雖然沒有在現場應援，但大家都心繫球隊，紛紛出席桃園市府前廣場活動，與大家觀看轉播，而被封為「最仙團長」的Rina，賽後更是強忍著淚水，好幾張神情落寞的照片，也讓球迷們感到心疼。
隨著昨日中信兄弟總冠軍，也代表樂天桃猿今年的球季結束，身為應援團團長的Rina，就在IG貼文寫下感想：「一年的時間過得比我想像中的還快，總是有個結局，讓我們細細品嚐所有過程的種種。」
她也向所有支持、努力、陪伴球隊的「十號隊友（球迷）」們表達感謝，「一起歡笑、失落、堅持、感動，無論如何，我們都一起堅持到最後了，所有的結束將會是新的開始，明年繼續加油，我們約好了，明年球場見。」
貼文曝光後，也吸引兄弟應援團團長小白的加油打氣，「謝謝你們！也辛苦一年了，好好休息！」不過，由於Rina的外型實在太仙，再加上好幾張照片，她似乎都透露不捨，強忍悲傷的神情，也讓粉絲們感到心疼，「辛苦Rina了！」、「女神好正！辛苦了」、「謝謝最投入的Rina團長」、「辛苦了！看妳在球場帶十號球迷喊We are，那氣勢超級震撼。」（編輯：詹鎰睿）