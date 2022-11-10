雙11駭客盯著你！網購詐騙1年2千萬筆　「4駭蟲」最危險

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網路詐騙集團會利用與真網站相似的介面、具吸引力的產品圖片或售價明顯低於市場行情的金額來吸引民眾進入假的購物網站消費，這樣的假網站通常查無公司地址電話，而民眾若是在假網站中下單，通常會發生商品不如預期，甚至包裹根本沒有來的情況，不僅造成錢財損失，手機號碼、住家地址、付款資訊等個資隱私更被洩露成詐騙集團的犯罪工具。
駭蟲二：降低戒心，電子支付轉帳後遭封鎖
臉書詐騙案例頻傳，且詐騙手法不斷推陳出新，近期有詐騙集團透過成立假粉絲團來銷售商品或是在社團中販售二手物品，當民眾私訊後就會提供電子支付QR Code轉帳連結，利用民眾日常習慣使用的電子支付方式及對電子支付平台有經過實名驗證的信賴來進行誘騙，然而當民眾付款後，詐騙集團就會將帳號封鎖，便再也無法聯絡上對方。
駭蟲三：引誘上當，偽裝限時折扣碼
詐騙集團也鎖定民眾搶購的心理，以簡訊、郵件等方式發放假的優惠訊息，舉凡抽獎、填問卷、優惠碼，都可能是犯罪集團新的詐騙手法。提醒民眾收到相關訊息，千萬不要立即點擊進入，因為很有可能是詐騙集團擅用各種誘餌讓人不自覺落入「網路釣魚」詐騙圈套。
駭蟲四：竊取個資，假冒解除信用卡分期付款
詐騙集團駭入購物平台後台資料庫的事件頻傳，目的是竊取民眾消費資料及付款方式等個資，然後再假冒購物平台客服打電話給消費者以工作人員操作錯誤，需要解除分期付款詐騙手法，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。提醒民眾如接獲不明的來電顯示，並在電話中聽到如「解除分期付款設定」、「重複扣款」等關鍵字，應立即掛斷電話，切勿聽從指示進行轉帳。