2022世界盃足球倒數！梅西、C羅最終戰 轉播懶人包先收
2022世界盃足球賽即將在11/20正式開幕！這一屆世足賽賽事將是3大世界足球巨星梅西、C羅、內馬爾足球生涯最後一戰，開戰之前就話題不斷！而且世界盃足球賽本身就是體育界最大盛事之一，全球球迷早早就騷動不已。今年世足賽主辦國卡達，是繼日本、南韓之後最小的承辦國，也是首度不在每年6、7月舉辦的世足賽事。為了方便球迷追蹤，賽事一場不漏接，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好2022年世界盃足球賽必須知道的QA懶人包，趕緊收藏才不會迷路！
Q1：台灣民眾有哪些管道可以看2022世界盃足球賽？
電視：
📍中華電信MOD（64場賽事完整轉播）
📍愛爾達（ELTA）電視
📍華視
網路：
📍 Hami Video運動館
📍ELTA TV
Q2：為什麼今年世足賽選在11月舉辦？
本屆是首度在北半球的冬季舉辦的世界盃足球賽，其原因正是主辦國卡達夏季太過炎熱，最高溫恐飆至攝氏50度，相當不適合在這麼高溫難耐的天氣舉辦體育賽事。反之11月冬季，卡達的氣候就較為舒適，不會太熱更不會冷的天氣非常宜人。
Q2：世足何時開打？
開幕式：11/20（日）
比賽時程：11/21~12/18（台灣時間）
售票網址（門票賣到12/18結束）
📍FIFA WORLD CUP