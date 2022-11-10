2022世界盃足球倒數！梅西、C羅最終戰　轉播懶人包先收

▲2022卡達世界盃足球賽即將在11/21開戰，《NOWnews今日新聞》整理轉播資訊懶人包一次看，中華電信獨家全轉播。（圖／中華電信提供）
▲2022卡達世界盃足球賽即將在11/21開戰，《NOWnews今日新聞》整理轉播資訊懶人包一次看，中華電信獨家全轉播。（圖／中華電信提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-10 14:24:10

2022世界盃足球賽即將在11/20正式開幕！這一屆世足賽賽事將是3大世界足球巨星梅西、C羅、內馬爾足球生涯最後一戰，開戰之前就話題不斷！而且世界盃足球賽本身就是體育界最大盛事之一，全球球迷早早就騷動不已。今年世足賽主辦國卡達，是繼日本、南韓之後最小的承辦國，也是首度不在每年6、7月舉辦的世足賽事。為了方便球迷追蹤，賽事一場不漏接，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好2022年世界盃足球賽必須知道的QA懶人包，趕緊收藏才不會迷路！

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Q1：台灣民眾有哪些管道可以看2022世界盃足球賽？

電視：

📍中華電信MOD（64場賽事完整轉播）

📍愛爾達（ELTA）電視

📍華視

網路：

📍 Hami Video運動館

📍ELTA TV

Q2：為什麼今年世足賽選在11月舉辦？

本屆是首度在北半球的冬季舉辦的世界盃足球賽，其原因正是主辦國卡達夏季太過炎熱，最高溫恐飆至攝氏50度，相當不適合在這麼高溫難耐的天氣舉辦體育賽事。反之11月冬季，卡達的氣候就較為舒適，不會太熱更不會冷的天氣非常宜人。

Q2：世足何時開打？

開幕式：11/20（日）

比賽時程：11/21~12/18（台灣時間）

售票網址（門票賣到12/18結束）

📍FIFA WORLD CUP


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