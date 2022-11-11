世足／葡萄牙精神領袖！37歲C羅力拚生涯世界盃首冠
還記得4年前世界盃足球賽在俄羅斯舉行，當時「C羅」Cristiano Ronaldo率領葡萄牙在16強止步，世界球迷都相當震驚，而身為隊長，Cristiano Ronaldo的壓力更是難以想像，但葡萄牙軍團，在這屆世足賽捲土重來，經過疫情，也經過世人的期待，或許這是Cristiano Ronaldo最後一次世界盃，但也是他最後能跟阿根廷名將「梅西」Leo Messi交手的機會。
Leo Messi在今年世界盃後就將退役國家隊，阿根廷被分在Ｃ組，葡萄牙是H組，兩隊若要交鋒，可能到16強才起碼有機會，但葡萄牙隊要先經過預賽洗禮，過去葡萄牙被看好是黑馬，但卻都鎩羽而歸，今年這些年輕球員已經成為中生代戰將，也要分擔Cristiano Ronaldo的工作。
Cristiano Ronaldo最出名應該是2016年的歐國盃，他帶領五盾軍團在列強覬覦之下，順利奪金盃，他也當選過8次金球獎，起碼5次世界足球先生，歐冠進球王，還有是唯一分別獲得英超、西甲、意甲冠軍的球員。
葡萄牙歷史上最佳成績是1966年的季軍，而Cristiano Ronaldo已經無須證明他是葡萄牙國家隊史上最佳球員之一，這次卡達世足賽，到底會不會是他國家隊歷史最終戰？大家都等著看。