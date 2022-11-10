退伍蛙人「腎臟腫成三倍大」　提早篩檢與用藥預防洗腎

台中48歲張男從蛙人部隊退伍後十分注重養生，但近來腹部卻明顯隆起，日前更因腰痛、高燒、血尿及血壓高掛急診，檢查後除蛋白尿指數偏高，腎臟超音波影像更意外發現腎臟腫成三倍大，外觀宛如「一整串葡萄」，確診為多囊腎作祟，所幸投藥後症狀大幅緩解，醫師呼籲及早篩檢，避免步上洗腎之途。

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亞洲大學附屬院副院長、腎臟科主任周哲毅指出，患者到院時的「腎絲球過濾率」(腎功能分數)只有50分，同時合併有高血壓、蛋白尿等症狀，經腎臟超音波檢查後，發現整顆腎臟已被七、八顆囊腫撐到約三倍大，確認是「自體顯性多囊性腎臟病(ADPKD)」（簡稱多囊腎，也稱做葡萄腎）引起，若不盡快治療，恐會引發肝囊腫、顱內動脈瘤、腎衰竭、心臟瓣膜疾病等併發症。

周哲毅表示，多囊腎是顯性遺傳疾病，患病機率約1/1000-2500左右，只要爸媽有一人得病，自己罹病機率就是50％，由於患者的腎臟會不停長出貌似水泡的「囊腫」，囊腫內則會充滿囊液，有時可能是清澈的純水尿液，也可能是出血或膿瘍，隨時可能會破裂造成感染，且這些不斷長大的囊腫也會持續損害腎臟功能，久而久之就會導致洗腎。

周哲毅指出，根據統計，多囊腎患者未來約有1/4至1/2須接受洗腎，但因疾病進展十分緩慢，即使在胎兒期即存在，約末16-18歲時才會開始出現少量且小顆水泡，不過年輕人常無感覺錯過治療黃金時段，直到50-60歲左右，逐漸因腰痛、腹痛、血尿、多尿、頭痛、高血壓、腸胃不適等原因就醫確診，讓許多剛步入中年的民眾面對難以接受的結果。

周哲毅表示，所幸目前健保已開始有條件給付治療多囊腎新藥，藉此抑制囊腫增長、減緩腎功能惡化速度，前述患者經緊急投藥後，症狀便大幅改善，且腎功能維持穩定，至於非健保給付範圍的腎友也能諮詢醫師意見，評估是否透過投藥延緩腎功能衰竭、減輕疼痛、血尿或尿路感染等症狀。