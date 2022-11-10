1200月票遭批沒精算　鄭運鵬：綠營規畫更宏觀

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鄭運鵬今上午和桃園市長鄭文燦、市議員陳睿生在新屋區掃街拜票，對於綠營北台4縣市推1200月票政見，鄭運鵬指出，桃園的通勤族約30萬人，在基北北桃的區域裡，有共同的生活、工作跟就學，在了解他們的需求後，民進黨推出跨台鐵、國道客運、捷運、公車，甚至Ubike的月票方案，提供更便利、更優惠的方式，培養運量也減少國道的塞車，這是大眾運輸最主要的功能。
鄭運鵬說，大眾運輸不怕人太多，只怕沒人坐，所以這是一個未來的趨勢，很高興中央願意配合基北北桃首都圈1200月票的計畫。鄭運鵬表示，國民黨大概也只是抄襲過去雙北的程度，並沒有宏觀跟格局的計畫，民進黨希望提出更優惠的方案，讓更多人來使用，也爭取中央的協助，現在看到中央有很好的回應，他也樂觀其成，會全力推動。
鄭文燦表示，首都圈採取月票政策，採取一票到底1200元，有助於提升公共運輸、綠色交通，也有助於政府投入這麼多，包括鐵路、捷運跟公車這些基礎建設的使用率，這是正確的政策。
鄭文燦提到，過去的基隆跟桃園依賴台鐵為主要通勤工具，桃園站是全台灣第二大站，中壢站是第三大站，內壢站是第八大站，如果過去的方案沒有把台鐵納進來，基本上就沒有到達北桃通勤的目的，所以希望這個新的方案比較完整，納進了台鐵，也把機捷、雙北捷運、公車、國道客運都納進來，當然需要一定的補貼，也代表政策的成熟度已經提高，能夠把完整的方案推出。