世足／最後的世界盃？長友佑都率日本藍武士一搏

我是廣告 請繼續往下閱讀
他在入選世界盃記者會上說：「我以前也有會較為膽小的狀況，或許就像Mr.Children的歌曲，《無盡的旅程》一樣，這首歌可以帶給我們勇氣。」
日本隊推出這屆監督為森保一，不少球迷對他印象應該不深，不過森保一用人比較不是只看名氣，而是選擇最適合的人選，球員時期他也曾入選過日本隊，可惜在1994年遇到「杜哈慘案」，無緣跟球隊踢進美國世界盃。
日本隊這次捨棄掉大迫勇也等好手，老將長友佑都將會是輔助的角色，日本隊攻擊重心將放在久保健英、三笘薰、南野拓實這三位球員身上。
但別忘記，他在個人技巧、打防守快攻方面，確實是日本隊活棋，上屆世界盃，他在對戰比利時戰表現出色，最終日本以2:3落敗，他說：「雖然不甘心，但我們自己可以做的都做了，沒有遺憾，對這麼強的對手，我們曾經領先2分，最後是輸了3分，心有餘而力未逮，但我們做了一切可以做的事，應該要敞開心胸離開，最後踢到16強，我們還是要持續檢討，把該改善的部分修正，雖然輸了很遺憾，但要笑著離開。」
對於這屆賽事，監督森保一用兵較為保守，加上日本隊也在這屆分組就遇到德國、西班牙、哥斯大黎加等隊伍，要喊出「8強以上」目標，較為困難，不過這也可能會是真正的「小孩先生世代」引退的時期，全新的日本隊也可能在下屆世足賽再現。