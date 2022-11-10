單月次高！台積電10月營收逾2102億 月增1%、年增56%
台積電今（10）日公佈2022年10月營收達新台幣2102億6600萬元，月增1%、年增56.3%，創單月次高紀錄。累計2022年1至10月營收約為新台幣1兆8486 億2500萬元，年增44%。台積電今日跌9.5元，收在407.5元，跌幅2.2%。近來針對台積電美國廠要擴廠傳聞，台積電昨（9）日澄清尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。
台積電公佈2022年10月營收達新台幣2102億6600萬元，較上個月2082.48億元，成長1%，也較去年同期的1848.625億元增加了56.3%。累計2022年1至10月營收約為新台幣1兆8486 億2500萬元，較去年同期的1兆2837.65億元增加了44%。
近來外電報導，台積電評估加碼美國3奈米廠120億美元投資，引發各界關注，對此台積電昨日傍晚聲明指出，公司目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。
台積電指出，這座建築能夠讓公司保持未來擴張的靈活性。但就目前為止，公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客戶對台積公司先進製程的強勁需求，公司將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。