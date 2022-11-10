台股拉回整理、終場下跌135點 三大法人賣超60.15億元
美國期中選舉結果未明，美股9日4大指數收跌，未延續近幾天漲勢，台北股市今（10）日同樣拉回整理，加權指數終場下跌135.05點，收在13503.76點，跌幅0.99%，成交金額新台幣1908.52億元；三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超60.15億元。
美股9日4大指數齊跌，亞股也同步收黑，日、韓股市下跌近1%，港股則重挫2%，台北股市也拉回整理，加權股價指數以13556.51點開出，早盤一度跌120點，下殺來到13515點，終場下跌135.05點，收在13503.76點，跌幅0.99%，成交金額新台幣1908.52億元。
統計三大法人買超情形，自營商賣超44.03億元，投信買超0.75億元，外資及陸資賣超16.87億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電下跌9.5元，來到407.5元左右，跌幅2.27%。同樣為晶圓代工的聯電上漲0.48%，來到41.65元。世界先進漲1.50%、力積電跌0.30%。其他重要電子股，聯發科、大立光逆勢走升，其中，聯發科漲約1.5%，大立光漲約0.5%，鴻海跌近2%，華碩、群創、友達、國巨跌約0.5至5%。而矽晶圓中的環球晶強漲5%，中美晶、合晶、台勝科漲約1%至4%。
傳產部分，貨櫃三雄的長榮、萬海逆勢收高穩住士氣，分別上漲1.68%及3.33%。生技股也有不少亮點表現，佰研、明達醫聯袂強勢漲停，益得強漲6.92%，雙美漲逾5%。