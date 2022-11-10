難怪支持漲學費　湧言女將：柯志恩「只顧菁英」

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鄭孟洳也請宣稱最懂教育的柯志恩說明，哪些是頂尖學校，哪些是特色學校，哪些以上皆非所以「不要崩垮就可以」？未來當選市長，是否也要「大小眼」對待市內各校，甚至不管偏鄉小校的存活，甚至連高雄各區發展較為弱勢的舊部落都要任由其自生自滅？
黃雍琇認為，柯志恩競辦用所謂「反對齊頭式補助」的理由為她當年「漲住宿費24%」解套，但搞了半天，這種「反齊頭式」不是為了照顧所謂「資源不足」的私校，原來是要讓「大者恆大、弱者恆弱」，這種「看高不看低」、沒有同理心的主張，正完全是一座城市的領導者萬萬不能有的心態，用這種邏輯，未來高雄市恐只剩少數學校享有龐大資源，其他學校卻只要「不垮就可以」，將讓家長、學生與第一線教育工作者情何以堪？
李雅慧也指出，市長陳其邁主政下的高雄，「教育發展基金」經常性支出增加超過11億，其中雙語教育經費更增加2.5億，公共化幼兒園增班數全國最高。且在今年三月，完成「班班有冷氣」全數安裝完成，全方位營造友善學習氛圍的環境 ，讓28萬學子，2.4萬名教師，1000多所學校和幼兒園，都受到完善且妥適的照顧。
此外，李雅慧更強調，陳其邁上任市長後更大力支持中山大學金融學院與醫學院設置。她和陳其邁一同守護的舊左營國中校地保留，守住蓮池潭天際線，就是堅守景觀是屬全民共享，而非屬少數人獨享的「無價進步」價值，從政者的價值很重要，若是由過往政治主張就是傾向財團、菁英的人來入主高雄市政府，不只蓮池潭天際線守不住，連像老市長陳菊的政績「凹子底森林公園」都可能將成城市發展的絕響。