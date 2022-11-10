難怪支持漲學費　湧言女將：柯志恩「只顧菁英」

繼踢爆柯志恩漲學費、漲住宿費、主導戒嚴校規之後，高市議員李雅慧、鄭孟洳，以及議員候選人黃雍琇等湧言女將續揭柯志恩菁英過往於立院質詢時，公然主張「只顧菁英學校」，痛批柯志恩遇到選舉說要「改善資源落差」，沒選舉的時候卻講大白話，只顧少數菁英的心態，讓人完全不放心將高雄教育交給她，更難怪過去會支持漲學費。

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▲鄭孟洳也請柯志恩說明，未來當選市長，是否也要「大小眼」對待市內各校，甚至不管偏鄉小校的存活，甚至連高雄各區發展較為弱勢的舊部落都要任由其自生自滅？（圖／記者郭凱杰翻攝）

過去曾任陳其邁立委時期國會助理的鄭孟洳，引述立法院公報指出， 2016 年 3 月 10 日質詢教育部長敢不敢大聲說「我們根據指標鎖定幾個學校，然後把經費投入這個部分，再培養幾個特色學校，至於對其他綜合大學所花的錢，只要讓它們不要繼續崩垮可以了」認為這樣就有「區辨度」而不是均分的概念。鄭孟洳痛批，用這種方式對待他眼中「其他綜合大學」的師生，正是「菁英主義」最佳的寫照。

鄭孟洳也請宣稱最懂教育的柯志恩說明，哪些是頂尖學校，哪些是特色學校，哪些以上皆非所以「不要崩垮就可以」？未來當選市長，是否也要「大小眼」對待市內各校，甚至不管偏鄉小校的存活，甚至連高雄各區發展較為弱勢的舊部落都要任由其自生自滅？

▲黃雍琇認為，柯志恩要讓「大者恆大、弱者恆弱」，這種「看高不看低」、沒有同理心的主張，正完全是一座城市的領導者萬萬不能有的心態。（圖／記者郭凱杰翻攝）

黃雍琇認為，柯志恩競辦用所謂「反對齊頭式補助」的理由為她當年「漲住宿費 24% 」解套，但搞了半天，這種「反齊頭式」不是為了照顧所謂「資源不足」的私校，原來是要讓「大者恆大、弱者恆弱」，這種「看高不看低」、沒有同理心的主張，正完全是一座城市的領導者萬萬不能有的心態，用這種邏輯，未來高雄市恐只剩少數學校享有龐大資源，其他學校卻只要「不垮就可以」，將讓家長、學生與第一線教育工作者情何以堪？

▲李雅慧強調，從政者的價值很重要，若是由過往政治主張就是傾向財團、菁英的人來入主高雄市政府，不只蓮池潭天際線守不住，連像老市長陳菊的政績「凹子底森林公園」都可能將成城市發展的絕響。（圖／記者郭凱杰翻攝）

李雅慧也指出，市長陳其邁主政下的高雄，「教育發展基金」經常性支出增加超過 11 億，其中雙語教育經費更增加 2.5 億，公共化幼兒園增班數全國最高。且在今年三月，完成「班班有冷氣」全數安裝完成，全方位營造友善學習氛圍的環境 ，讓 28 萬學子， 2.4 萬名教師， 1000 多所學校和幼兒園，都受到完善且妥適的照顧。