宜蘭女酒駕撞路邊車！見警攔查「落跑、烙人」超慘下場曝
宜蘭市蘇澳鎮一名50歲李姓女子，8日晚間11時許，駕駛自小客車行經內埤路段時，因不明原因擦撞停放在路邊的汽車，警方見狀上前盤查，李女卻逃離現場，途中在路口還為了躲避警車，直接跨越雙黃線、闖紅燈，事後經線上警力協助後才將李女攔截圍捕，李女酒測值為0.15mg/l，全案依刑法公共危險罪移送宜蘭地方檢察署偵辦，多項違規也依規定舉發。另李女的3名友人到場助陣，還與執勤的員警發生衝突，被上銬帶回實施管束。
蘇澳分局指出，當時李姓女駕駛在見警方上前盤查，便立刻加速逃逸，警方趕緊呼叫線上警力協助支援，警車也卡位攔停，但肇事的李女見狀竟當場跨越雙黃線，還闖紅燈加速逃離，事後終於在多輛警車協助下，才在蘇澳國小前成功將李女攔截圍捕，並規定針對闖紅燈、酒駕、未依規定駛入來車道及不服稽查取締等多項違規逕行舉發，估挨罰至少4萬5000元。
而警方在為李女實施酒測時，李女有3名友人到場，疑似均有喝酒，不僅在現場大聲要求李女拒絕酒測，還對員警們叫囂，警方施以強制力作為，將在場滋事之柳姓友人等3人，上銬帶返勤務處所實施管束，並依妨害公務罪嫌依法移送偵辦；李女則因酒測值達到0.15mg/l，被依刑法公共危險罪移送宜蘭地方檢察署偵辦。（編輯：林莞茜）