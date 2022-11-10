元宇宙結合AI技術 美女議員推科技智慧導入雙語學習
針對台灣現況學習環境及校園有外語老師、英文老師師資不足等問題，如何營造隨口說英語的環境及條件，留美教育碩士、曾任高中英文老師的新北市議員李倩萍今（10）日表示，未來將持續推動科技智慧導入雙語學習，元宇宙結合AI技術，把教室變成科技感十足的英語情境教室，不僅提升孩子的學習興趣，也串起孩子與世界的連結。
李倩萍表示，任內爭取將三重修德國小、正義國小兩間破舊不堪的自然科教室，變成科技感十足的英語示範情境教室，在元宇宙虛擬實境科技輔助下將情境教室搬移，讓孩子們有實際親臨現場的感覺，讓學習更有趣，提高學習之間的互動性，讓每個場景互動更生活化，讓寶可夢不單只是遊戲，而是化身成為教學助手。
李倩萍進一步指出，結合科技智慧AI口說APP，導入AI學習系統，讓孩子們能隨時隨地練習英語口說，在引進外師之後也能提升孩子們的學習，畢竟外師無法在下課後還能有互動的時間，AI導入扮演重要角色，形同英語老師的虛擬助教，達到「雙師」教學品質。
之前Meta臉書發表利用AI技術能讓台語與英語進行對話互動，李倩萍說到，台語AI翻譯背後的推手是台灣人，代表台灣的研發實力堅強，在未來會將元宇宙與AI做結合，提高虛擬實境的互動性，讓虛擬人物能夠開口說英語，就如同寶可夢實現英語練習，真正將元宇宙與AI完美的結合。
修德國小校長陳俊生表示，利用虛擬攝影棚舉辦各種英語發表會或者舉辦英語練習活動，也可作為英語師資訓練中心，期待新北市的英語研習活動、教學內容設計都可以在學校進行。