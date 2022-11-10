元宇宙結合AI技術　美女議員推科技智慧導入雙語學習

▲曾任高中英文老師的新北市議員李倩萍表示未來將持續推動科技智慧導入雙語學習，把教室變成科技感十足的英語情境教室，串起孩子與世界的連結。（圖 ／李倩萍服務處提供）
▲曾任高中英文老師的新北市議員李倩萍表示未來將持續推動科技智慧導入雙語學習，把教室變成科技感十足的英語情境教室，串起孩子與世界的連結。（圖 ／李倩萍服務處提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-10 15:14:452022-11-10 15:15:09

針對台灣現況學習環境及校園有外語老師、英文老師師資不足等問題，如何營造隨口說英語的環境及條件，留美教育碩士、曾任高中英文老師的新北市議員李倩萍今（10）日表示，未來將持續推動科技智慧導入雙語學習，元宇宙結合AI技術，把教室變成科技感十足的英語情境教室，不僅提升孩子的學習興趣，也串起孩子與世界的連結。

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李倩萍表示，任內爭取將三重修德國小、正義國小兩間破舊不堪的自然科教室，變成科技感十足的英語示範情境教室，在元宇宙虛擬實境科技輔助下將情境教室搬移，讓孩子們有實際親臨現場的感覺，讓學習更有趣，提高學習之間的互動性，讓每個場景互動更生活化，讓寶可夢不單只是遊戲，而是化身成為教學助手。

李倩萍進一步指出，結合科技智慧AI口說APP，導入AI學習系統，讓孩子們能隨時隨地練習英語口說，在引進外師之後也能提升孩子們的學習，畢竟外師無法在下課後還能有互動的時間，AI導入扮演重要角色，形同英語老師的虛擬助教，達到「雙師」教學品質。

之前Meta臉書發表利用AI技術能讓台語與英語進行對話互動，李倩萍說到，台語AI翻譯背後的推手是台灣人，代表台灣的研發實力堅強，在未來會將元宇宙與AI做結合，提高虛擬實境的互動性，讓虛擬人物能夠開口說英語，就如同寶可夢實現英語練習，真正將元宇宙與AI完美的結合。

修德國小校長陳俊生表示，利用虛擬攝影棚舉辦各種英語發表會或者舉辦英語練習活動，也可作為英語師資訓練中心，期待新北市的英語研習活動、教學內容設計都可以在學校進行。

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