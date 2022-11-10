內幕／不開記者會、在路邊宣布請辭立委　蔣萬安考量曝光

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有別於過去參選縣市長的立委都會在較為正式的場合宣布請辭，蔣萬安陣營人士解釋說，開記者會可能是一種作法，但團隊內部認為不需要拘泥於形式，且選在跟民眾站在一起的場合，更能直接與地方及市民表達蔣萬安的想法及立場。
至於為何選在今日宣布，據了解，因爲中選會今日公告候選人名單，明日競選活動將正式起跑，像是新北市長侯友宜等競選連任的縣市首長，也將會在明日正式競選連任，蔣萬安選在今日辭去立委，是負責任的作法，也希望市民能感受到蔣萬安是負責任的候選人。
蔣陣營人士也指出，蔣萬安這一週以來其實一直都在鋪陳請辭立委的議題，像是接受年代電視台專訪時，蔣萬安就說：「該做的事情都會做，就像是飯煮熟了電鍋跳了，悶一下才會好吃！」其實已經透露請辭是計劃之內的事，只是沒有特別點出時間點。
該人士說，蔣萬安參選市長的過程中，一直都兼顧立委職責，質疑衛福部在疫苗採購議題的各種缺失等，而台北市民對候選人的標準很高，這個時機點請辭也很合理。
蔣萬安是今年九合一大選第一個請辭立委的候選人，開了第一槍，讓其他具有立委身份的候選人感到壓力。民進黨秘書長林錫耀說，民進黨提名了7位立委參選縣市長，與其辭職，不如用優質條件與訴求爭取支持，這7人並不會請辭。
而回顧過去的地方選舉，2018年有4個縣市長候選人請辭立委，包括張麗善、陳其邁、姚文智、盧秀燕，但張麗善、盧秀燕勝選，但陳其邁和姚文智卻落敗，顯見在選前請辭立委仍有風險，意在展現出破釜沈舟的決心。
蔣萬安請辭立委後，這一席立委將進行補選，前民進黨市議員阮昭雄已經宣布投入補選，國民黨內女將台北市議員徐巧芯、王鴻薇則被視為將會參選的人選之一。