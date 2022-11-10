新北耶誕城明登場！人造雪、光雕秀玩到明年　懶人包快收

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2022年11月11日～2023年1月2日
❄活動地點
新北市市民廣場－新北市板橋區中山路一段161號
板橋車站站前廣場－新北市板橋區縣民大道二段7號
萬坪公園－新北市板橋區文化路、新府路口
府中商圈－新北市板橋區縣民大道、重慶路徒步區
❄擴大兩大燈區：新板&府中
今年耶誕城集結Disney+旗下6大超人氣品牌陣容，首度擴大規劃「雙主燈區」閃耀新北，新板主燈區的「雪白之城（市民廣場）」、「銀白之森（站前廣場）」、「皮克斯經典重現（萬坪公園）」，以及府中主燈區的「國家地理極地（府中商圈）」，設立超過45座燈飾裝置與光廊，還可以看見燦爛的極光以及浪漫的雪花紛飛，勢必引爆社群媒體討論。
❄交通
📍捷運：
新北市市民廣場
「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）
板橋車站站前廣場
「捷運板南線/板橋站」3號出口
「捷運環狀線/板橋站」5號出口
萬坪公園
「捷運板南線/板橋站」1號出口
府中商圈
「捷運板南線/府中站」1、2號出口
📍高鐵／火車：
搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處
📍公車（站名）：
新北市政府(新府路)、新北市政府(中山路)、板橋公車站、板橋車站(文化路)
❄活動資訊
市民廣場：
⭐耶誕開城秀：11/11（五）18:00~19:00
⭐童趣嘉年華：11/12（六）～11/13（日）13:00~20:00
⭐2022新北歡樂耶誕城運動派對：11/19（六）～11/20（日）11:00~21:00
⭐新北市學習型城市耶誕趴：11/27（日）14:00~20:00
⭐2022新北耶誕市集：12/2（五）～12/4（日）11:00~21:00
⭐巨星耶誕演唱會：12/10（六）～12/11（日）18:00~22:00
⭐德國耶誕市集：12/17（六）～12/18（日）11:00~22:00
⭐耶誕環保挖寶趣：12/24（六）14:00~20:00
⭐2022 新北耶誕平安晚會：12/25（日）13:00~22:00
站前廣場：
⭐毛寶貝幸福耶誕趴：12/24（六）10:00~16:00
府中商圈：
⭐白色派對：11/19（六）～11/20（日）13:00~20:00