新北耶誕城明登場！人造雪、光雕秀玩到明年　懶人包快收

▲今年新北觀光旅遊局攜手Disney+當紅巨星藏身在新板、府中兩大燈區，等你來挖掘他們超萌身影。除了可愛的卡通角色外，新北市政府前廣場還有定時人造雪、光雕極光秀可以看。（圖／新北觀旅局提供）
▲今年新北觀光旅遊局攜手Disney+當紅巨星藏身在新板、府中兩大燈區，等你來挖掘他們超萌身影。除了可愛的卡通角色外，新北市政府前廣場還有定時人造雪、光雕極光秀可以看。（圖／新北觀旅局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-10 15:37:12

一年一度聖誕最大檔「新北耶誕城」即將於明（11）日正式開城！新北市觀光旅遊局今年攜手Disney+當紅巨星藏身在新板、府中兩大燈區，等你來挖掘他們超萌身影。除了可愛的卡通角色外，新北市政府前廣場還有定時人造雪、光雕極光秀可以看，讓你一秒置身芬蘭看雪景、極光的浪漫感受。新北耶誕城明（11）日熱鬧開城，《NOWnews今日新聞》整理了交通、活動資訊懶人包，開城當天和三五好友相約逛耶誕城時才不會找嘸路！更多相關資訊也可上新北耶誕城官網查詢。

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❄時間

2022年11月11日～2023年1月2日

❄活動地點

新北市市民廣場－新北市板橋區中山路一段161號

板橋車站站前廣場－新北市板橋區縣民大道二段7號

萬坪公園－新北市板橋區文化路、新府路口

府中商圈－新北市板橋區縣民大道、重慶路徒步區

❄擴大兩大燈區：新板&府中

今年耶誕城集結Disney+旗下6大超人氣品牌陣容，首度擴大規劃「雙主燈區」閃耀新北，新板主燈區的「雪白之城（市民廣場）」、「銀白之森（站前廣場）」、「皮克斯經典重現（萬坪公園）」，以及府中主燈區的「國家地理極地（府中商圈）」，設立超過45座燈飾裝置與光廊，還可以看見燦爛的極光以及浪漫的雪花紛飛，勢必引爆社群媒體討論。

❄交通

📍捷運：

新北市市民廣場
「捷運板南線/板橋站」2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）

板橋車站站前廣場
「捷運板南線/板橋站」3號出口
「捷運環狀線/板橋站」5號出口

萬坪公園
「捷運板南線/板橋站」1號出口

府中商圈
「捷運板南線/府中站」1、2號出口

📍高鐵／火車：

搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處

📍公車（站名）：

新北市政府(新府路)、新北市政府(中山路)、板橋公車站、板橋車站(文化路)

▲每年耶誕城必刷爆IG等社群平台的絕美光廊今年也回歸了！由銀白耀眼繁星點綴的縣民大道上麗寶天橋「銀河星廊」，浪漫雪花片片包覆幸福的百揚大樓天橋「白雪光廊」，以多種絢爛極光點亮的板橋車站天橋「極地光廊」，還有《星際大戰》「原力光廊」等，等你來拍爆！（圖／記者汪睿琦攝）
▲每年耶誕城必刷爆IG等社群平台的絕美光廊今年也回歸了！由銀白耀眼繁星點綴的縣民大道上麗寶天橋「銀河星廊」，浪漫雪花片片包覆幸福的百揚大樓天橋「白雪光廊」，以多種絢爛極光點亮的板橋車站天橋「極地光廊」，還有《星際大戰》「原力光廊」等，等你來拍爆！（圖／記者汪睿琦攝）
▲ 今年光雕秀的設計總監黃清毅說，民眾站在廣場中，不僅可以享受身處在迪士尼世界的童趣感，也能感受到被光雕包覆著的感覺，黃清毅形容：「就像在芬蘭看極光的感覺！」搭配著現場人造雪機定時都會噴灑雪花，更添氣氛。（圖／記者汪睿琦攝）
▲ 今年光雕秀的設計總監黃清毅說，民眾站在廣場中，不僅可以享受身處在迪士尼世界的童趣感，也能感受到被光雕包覆著的感覺，「就像在芬蘭看極光的感覺！」搭配著現場人造雪機定時都會噴灑雪花，更添氣氛。（圖／記者汪睿琦攝）
▲萬坪公園集結《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《青春養成記》、《怪獸電力公司》以及《天外奇蹟》等五大經典皮克斯動畫電影打卡裝置。（圖／新北觀光局提供）
▲萬坪公園集結《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《青春養成記》、《怪獸電力公司》以及《天外奇蹟》等五大經典皮克斯動畫電影打卡裝置。（圖／新北觀光局提供）
❄活動資訊

市民廣場：

⭐耶誕開城秀：11/11（五）18:00~19:00

⭐童趣嘉年華：11/12（六）～11/13（日）13:00~20:00

⭐2022新北歡樂耶誕城運動派對：11/19（六）～11/20（日）11:00~21:00

⭐新北市學習型城市耶誕趴：11/27（日）14:00~20:00

⭐2022新北耶誕市集：12/2（五）～12/4（日）11:00~21:00

⭐巨星耶誕演唱會：12/10（六）～12/11（日）18:00~22:00

⭐德國耶誕市集：12/17（六）～12/18（日）11:00~22:00

⭐耶誕環保挖寶趣：12/24（六）14:00~20:00

⭐2022 新北耶誕平安晚會：12/25（日）13:00~22:00

站前廣場：

⭐毛寶貝幸福耶誕趴：12/24（六）10:00~16:00

府中商圈：

⭐白色派對：11/19（六）～11/20（日）13:00~20:00

▲每年耶誕城巨星齊聚演唱會都是亮點，圖為2021年《蜘蛛人：無家日》登上新北歡樂耶誕城演唱會舞台，參與玖壹壹壓軸表演。（圖／索尼影業提供）
▲每年耶誕城巨星齊聚演唱會都是亮點，圖為2021年《蜘蛛人：無家日》登上新北歡樂耶誕城演唱會舞台，參與玖壹壹壓軸表演。（資料圖／索尼影業提供）

 

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