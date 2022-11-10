護理系女神搭火車「性感穿搭」險春光外洩！網讚：不科學
網美謝侑芯擁有精緻五官、E級傲人上圍，過去曾擔任護理師，也被封為「護理系女神」。原本IG擁有92萬人追蹤的她，帳號無預警遭停用，現在暫時用小帳號，也有近15萬人追蹤，人氣頗旺。她近日和好友到歐洲遊玩，昨（9）日PO出穿著「白色蕾絲內衣」搭火車的辣照，讓粉絲狂讚「這誰受得了」。
謝侑芯昨日在IG曬出美照，只見她上身只穿著白色蕾絲內衣，曬出傲人E級上圍，此外，她還PO出一則影片，不過疑似是露點了，她也趕緊後製用一個粉色愛心遮住，性感程度爆表，她則在文內表示「在歐洲體驗搭火車省錢看風景，從前車馬慢，一生只愛一個人，現在地鐵快，兩站就愛上六千人」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「太不科學」、「好球」、「美翻了啦，仙女」、「穿搭這樣也太辣了吧」、「好漂亮」、「美」、「女神超正，超愛你」、「美少女」、「超辣」、「這誰受得了」。
事實上，謝侑芯此次和友人們一起到歐洲遊玩，不僅穿白色蕾絲內衣搭火車，在羅浮宮前也因為穿黑色內衣拍照，引來警察「關心」；隔幾日，她與百萬網美「Yumi.k」又一起在飯店陽台露出傲人上圍，「只穿浴袍」和凱旋門合影，引起熱議。（編輯：郭佩蓉）