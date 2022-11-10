交通部偕資通訊業者　共創5G智慧交通新局

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5G智慧運輸發展階段成果，在陸路方面，中華電信致力提供「智慧道路指引」服務，藉由5G與雲端服務，即時轉換紅綠燈之燈態，通知往來車輛讓道，讓救護車通行順暢，爭取救護時間。凌群電腦則專注於「車流交通控管」，運用AI車輛影像分析即時調控號誌，提升交控中心即時預警能力，也減少人力負擔，有效為蘇花改北上路段達到截流目標，紓緩假日北上車流塞車現象。
在鐵道安全方面，仁寶電腦為鐵道提供「全方位安全守護」，其解決方案可以偵測、預先告知火車距離，降低事故風險。例如當列車靠近維修人員時，系統會提前以聲、光效果，分別提醒列車駕駛與維修人員應作出防範措施，並將距離拉長至2公里遠，讓維修人員更具充足時間逃避危險；或是當兩台列車進入了警示範圍之內，系統會發出告警以避免列車追撞事件。神通資訊則是透過遠端即時監視列車行車狀況，和AI即時辨識異常示警，產生預測告警，讓問題可提早處理，預防風險，同時搭配視覺化戰情室，協助管理單位做出快速、精準的最佳決策，達到「列車監控零延遲」。而遠傳電信的「智慧道路安全告警」系統，則能夠在輕軌列車即將進站時，發出即時告警，提升旅客的用路安全。
台灣四面環海，海運為重要的運輸樞紐。中華電信透過無人機、無人船進行海上汙染巡檢，並由水下海事機器人檢測海水是否受到油汙染，減少人員進入危險場域，「共築安心港灣」。亞太電信則是以「守護永續港灣」為目標，以無人機拍攝影像，進行港口航道油污事件偵測，提升作業與決策效率，掌握油汙對海洋造成的衝擊，達到SDGs永續海洋的目標。東立以「多功能自駕車」進行自動駕駛運行與接駁，運用電子圍籬監控各區域異常車輛出入，可主動式管理港區內移動車輛並即時示警推播至鄰近車輛，讓駕駛人提前掌握前方路況。未來更可拓大應用至外部車輛，車輛入港後可進行追蹤管控及危險預警，打造5G聯網的智慧安全港區。
研勤科技透過「智慧旅運服務」協助桃園機場服務升級、提升國家門面形象。桃園機場成為國內第一個能提供5G專網服務的機場場域，物聯網終端裝置可透過5G專網，發展各項創新應用服務。同時還打造全台機場首創之登機區無人載具接駁服務，提供旅客防疫自駕接駁的移動服務，減少人員的接觸，並透過智慧巡檢消毒載具，無時差機場環境監測，為疫後觀光與國門開放妥作準備。
「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」2021至2022年執行陣容堅強，包含中華電信、仁寶電腦、亞太電信、東立物流、神通資訊、研勤科技、凌群電腦、遠傳電信等，透過計畫實地進入以往為管制性之交通專屬場域，包括台鐵、桃機、基隆港、台中港、高雄港、蘇花路廊等，進行5G創新服務試煉，提供產業服務驗證之重要實績、為未來輸出國際作準備，同時解決交通場域痛點、進而提供民眾更安全、便捷與貼心的行旅體驗。