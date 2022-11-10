泰勒絲超愛他！混血鮮肉拒絕被定義　穿裙子秀陰柔美

亞裔混血小鮮肉Conan Gray將於明年2月首度來台開唱，他曾被泰勒絲及艾爾頓強欽點為最欣賞的新生代歌手，從外貌到音樂創作都融合東西方的精華，歌曲在Spotify上已累積破12億的點聽次數。他的亞洲巡演首站將自日本大阪起跑，台北站將於2月25日在台北國際會議中心舉行，門票於11月18日在拓元售票系統正式開賣。
出生於美國加州的Conan Gray，父親為愛爾蘭人，母親為日本人，俊美又帶點憂鬱感的外表，其實個性活潑搞笑，讓他迅速累積一票歌迷。2013年Conan Gray開始在自己的YouTube頻道分享作品，以一首《Idle Town》爆紅，累積千萬點閱，2020年首張個人專輯《Kid Krow》發行更空降告示牌流行專輯榜冠軍，其中創下超越30億次串流收聽的神曲《Heather》更直接被納入流行辭典中。他的魅力就連泰勒絲、艾爾頓強都佩服不已，直接欽點為最欣賞的新生代藝人。
2022年Conan Gray再次以音樂寫下最真實的人生故事、掏出最赤裸的內心，透過創作抒發傾吐青春期男孩的不安與迷惘，推出全新專輯《Superache》。除了音樂創作，拒絕被定義、勇於展現自己的Conan更打破性別框架，不畏懼穿裙子、塗指甲油或化彩妝等較陰柔的造型，他總是強調，只要是漂亮的事物他都喜歡，也都想要嘗試，唯有如此這個世界才會更美麗。