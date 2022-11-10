又見綠營夾報文宣攻擊　張善政：選風敗壞沒有極限

桃園市長選戰又見夾報文宣攻擊！繼9月初綠營以「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」為題夾報派送家戶信箱後，最近有民眾發現民進黨桃園市黨部再度用夾報方式，發送「再怎麼善良，這些事情都不應該發生」的文宣塞信箱，控訴國民黨桃園市長參選人張善政利用大家的善良，當涉嫌詐騙的致公黨最高顧問及涉嫌賣假藥的經濟黨總顧問。對此張善政今（10）日痛批民進黨這次選舉選風敗壞沒有極限，綠營高層每天跑輔選，對治安問題無動於衷，「每天在跑輔選，我們的治安就更危險」。
張善政表示，這次選舉，從先前網路上的網軍抹黑到實體世界裡面塞信箱，從台北到桃園，真的讓我們看到民進黨這次選舉選風敗壞，簡直就沒有極限。張善政提到最近新北市警方破獲台灣版的柬埔寨案，很多求職的年輕人被騙，桃園有30幾位年輕人是受害人，手被上手銬、被施暴施虐，這個新聞看在心裡真的讓人非常難過。
張善政說，鄭文燦身為地方父母官，鄭運鵬身為立法院法制委員會成員，還有總統蔡英文總統及行政院長蘇貞昌，「你們難道都無動於衷，還一昧的在跑行程嗎？」，張善政痛批，民眾真正期待的是一個安和樂利、可以放心的治安環境，而不是看到行政首長一昧的在跑選舉，不是民眾的期待，「每天在跑輔選，我們的治安就更危險」。