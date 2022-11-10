陶晶瑩合照「5位女星」全素顏淡妝！柯佳嬿讚：滿桌才女
女藝人陶晶瑩（陶子）在演藝圈擁有極佳人緣，她今（10）日在臉書PO出一張與朋友吃飯聚餐的合照，仔細一看，每一位都是演藝圈大咖女星，就連鮮少在社群平台更新動態的林依晨也在，讓粉絲又驚又喜「這個聚會也太閃耀了」，就連女星柯佳嬿也忍不住回應「第一次看見什麼叫滿桌才女」。
陶晶瑩今天在臉書發文並曬出合照，只見照片中有徐佳瑩（Lala）、魏如萱、蘇慧倫、許哲珮和鮮少更新社群媒體的林依晨，陶晶瑩也開心表示「總算有一次，全員到齊！窗外的雨擋不住四面八方而來的熱情，女人們説著說著就互相療癒，法力大增～～～」，並Hashtag「怪奇少婦們」。
從照片可以看到，每一位女星打扮都非常休閒，幾乎都是素顏、淡妝，但肌膚保養得宜、吹彈可破、白裡透紅，絲毫看不出歲月的痕跡，對著鏡頭露出燦笑，畫面超美。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言稱讚，「讚讚讚」、「這個聚會也太閃耀了」、「是林依晨耶」、「蘇慧倫耶～好強大的少婦陣容」、「好棒的一群少婦們」、「大家皮膚都波棒的好」、「這是女子天團耶」、「坐在最後的兩人，卻是一眼就認出的兩人，陶子姐跟依晨女神太耀眼」、「哇～這桌顏值爆表」、「大家皮膚都好好」，就連柯佳嬿也忍不住回應「第一次看見什麼叫滿桌才女」。（編輯：郭佩蓉）