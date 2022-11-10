SOGO週年慶宅配爆量！薔薔、啦啦隊來助攻 首日13億達標
▲台北遠東SOGO週年慶開跑首日人潮爆量開紅盤，還有品牌廠商請來樂天桃猿啦啦隊樂天女孩擔任一日店長大跳辣舞，現場氣氛超嗨。（圖／記者蕭涵云攝）
台北東區遠東SOGO週年慶壓軸開跑，今（10）日盛大開幕千人擠爆現場，過中午人潮絲毫未減，人氣最夯的美妝保養專櫃依舊被消費者包圍，消費者更提著大包小包排隊等候免費宅配服務，紙箱堆起高高一面牆；滿額兌換優惠抵用券的人潮也是排到要轉彎。館方與品牌業者無不火力全開，還找來辣妹助攻買氣，樂天桃猿啦啦隊樂天女孩一次出動凱莉絲、孟潔、紫庭、卉妮、陳伊5位，擔任JOHNSON健身器材一日店長，在忠孝館門口大跳辣舞，現場氣氛超嗨；AVVJOY女裝也請出薔薔慈善大使在櫃上與民眾近距離互動。不到5點SOGO已發出首日捷報，台北店三館共達10萬人次，首日業績開紅盤13億達標！
喜迎35週年的遠東SOGO百貨，今年先曝光超萌日本國民卡通「櫻桃小丸子」32款聯名來店禮掀起人氣，開跑首日人氣、買氣超熱烈，徹夜排隊前兩位民眾，都是鎖定SOGO蘭蔻專櫃消費滿6萬元贈送的「LANCÔME x [email protected]熊聯名公仔」，驚人消費實力可見一斑。即使千人聚集、現場各目標分流隊伍也秩序良好，順利成交提袋率滿滿，最大規模改裝開幕的B2超市及食品名店，等待入店開逛的人龍直至下午都還在排隊。 ▲SOGO週年慶開跑首日，直到下午都還是滿滿人潮。（圖／記者蕭涵云攝） 過中午後人潮也絲毫未減，人氣最夯的美妝保養專櫃依舊被消費者包圍，仍不斷有人潮持續從百貨前後門進店。位於後門區域的免費宅配服務處也被消費者包圍，提著大包小包排隊等候免費宅配服務，紙箱還堆起高高一面牆。光是1樓化妝品區滿額兌換優惠抵用券的人潮，也是拉起紅線又並排、還排到要轉彎。 ▲樂天桃猿啦啦隊樂天女孩，左起：凱莉絲、孟潔、紫庭、卉妮、陳伊。（圖／記者蕭涵云攝）
對於董事長黃晴雯喊出全台7店週年慶目標118億，將挑戰比去年多出8億、成長1%的業績。館方與各大品牌業者都卯足全力，館內外都有辣妹到場助攻買氣，樂天桃猿啦啦隊樂天女孩一次出動凱莉絲、孟潔、紫庭、卉妮、陳伊5位，擔任JOHNSON健身器材一日店長的她們，不只在忠孝館門口大跳辣舞，還趣味問答引起眾多粉絲包圍搶拍，現場氣氛超嗨；AVVJOY女裝也請出薔薔慈善大使，搭配兩位猛男在櫃上與民眾近距離互動，快人快語的薔薔才講話兩三句就吸引民眾靠近，相當親民。
業者於下午5點前就發出的首日捷報，台北店三館共達10萬人次，首日業績開紅盤13億達標！較去年同期有2位數
成長。忠孝、復興兩館iPhone通通開店全秒殺，國際精品買氣超旺，首日業績較去年同期成長4成；男女流行服飾首日業績也有雙位數成長。超市買氣大爆發、人潮不斷，館方備貨量較去年增加3成，持續買爆。 ▲薔薔擔任女裝慈善大使，與猛男現場帶動氣氛。（圖／記者蕭涵云攝） ▲SOGO推出便民免費宅配服務，吸引爆買大包小包的消費者排隊。（圖／記者蕭涵云攝） ▲光是1樓化妝品區的滿額兌換抵用券人潮，就排到要轉彎。（圖／記者蕭涵云攝） ▲遠東SOGO忠孝館嶄新外牆落成隨週年慶迎客。（圖／記者蕭涵云攝）