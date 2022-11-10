看好台中市民強大消費潛力，交通部觀光局茂林國家風景區管理處，整合高雄38區及屏北3鄉觀光產業成立的「高雄觀光圈聯盟」，為推動高雄觀光產業，鎖定台中舉辦首場B2B產業對產業媒合會，邀請電商平台、旅行社等通路交流，行銷高雄好物及景點，也招攬台中人南下觀光，共創產業佳績。





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茂管處秘書王宗聖表示，茂管處曾調查，到訪高雄及屏東的分布區域，中部客群為最大宗，中部人消費潛力大，因此9月才成立的「高雄觀光圈」聯盟，首次媒合會就帶領業者來到台中行銷，除針對目標通路推介活動，挖掘並呈現高雄深度特色外，也期待能讓高雄業者有更多元的銷售通路，將高雄伴手禮、民宿及觀光景點行銷出去。





▲高雄觀光圈聯盟前進台中辦產業媒合會，茂管處秘書王宗聖參觀高雄產業攤位。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.10)

本次媒合會以業者展示商品進行互動，現場端出特色商品及優質服務，大力展現產業魅力，包含崗發蜂蜜、甲農蜂蜜、隆正食業、多多鳥濕地學校、大樹鳳荔窯烤風土烘焙坊、志斌食品股份有限公司及哈瑪星濱線民宿等，共計有20家業者參與。





媒合會並邀請知名旅行業者、OTA與電商平台共同參與，包含：雄獅旅遊、KKday及中部地區30多家的旅行業者，以及電商通路「全家便利商店」、「雄獅嚴選」等，以不同媒介引入產生對話，使得業者多元的發展性，提升商家服務能量，讓產業再升級、通路再多元，展現觀光軟硬實力。





▲看好超強消費力 高雄觀光圈聯盟前進台中辦產業媒合會。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.10)

此次媒合會現場互動熱絡，豐富的商品、內容推介，與會者興致高昂，期盼未來有更多旅遊同業導入遊客，串聯遊程增加特色景點及場域，來到高雄及屏北遊旅遊。此外，在店家服務中引入電商平台、OTA平台資源，促成具潛力產品上架販售，為疫後觀光開創新亮點。



