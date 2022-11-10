7度酒駕！高雄男辯罹患「馬上忘記症」耍賴　鑑定被抓包

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但經法官調查，陳男曾因酒駕遭判8月、6月，兩案裁定應執行1年確定，2018年就服刑完畢，這次再犯屬累犯，應依公共危險罪判刑6月、得易科罰金；陳男不服上訴，法官委請高雄市凱旋醫院鑑定陳男的「馬上遺忘症」，然而報告指出，陳男對於過去的酒駕處分原因及時間有印象，反倒是有妄想症狀，對於自行判斷的「馬上健忘症」疾病深信不疑，另在記憶偽裝測驗部分，疑似有明顯故意答錯，刻意誇大其記憶力缺失的狀況，因其三次測試不但沒進步，還愈來愈差，等同違反一般學習曲線；至於腦波檢查部分，陳男未有腦皮質功能異常、無癲癇型態的異常放電，屬正常的清醒腦波圖。
對此，法官認陳男有明顯刻意迴避及遺忘案件相關的犯罪事實，是畏罪偽病失去記憶的症狀。
沒想到陳男再使出耍賴招數，要求法官替他做「戒酒鑑定」，證明他已經戒酒、不可能喝酒，但遭醫院端拒絕，陳男還向律師指稱「法官跟醫院非常不專業」要求要換一個更厲害的法官。
全案經高雄地院法官審理後，認陳男所言全是卸責之詞，並不足以採信，本案事證明確，但考量陳男過去曾有7次酒駕前科，此次犯案距離上次已4年，情節也較輕微，改判他4月、得易科罰金，服刑前應去相當處所施以禁戒6個月。全案可上訴。（編輯：林莞茜）
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