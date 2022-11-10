雙11最後加碼！PChome最高回饋42%　蝦皮跨夜直播催買氣

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PChome 24h購物今(10)日宣布於11/10-11/11優惠再加碼，推出雙11限定11元、111元、1,111元專區，此外， 11/10－11/11神券折價升級，全站滿1,500元折111元、滿15,000元折588元、滿30,000折1,111元，今(10)日晚上8點起 LINE Pay限時加碼滿額最高11%回饋、21:00-22:59 LINE購物限時回饋5%、花旗PChome Prime聯名卡最高享42%回饋；11/11當日限定國泰世華CUBE卡最高享20%回饋、花旗PChome Prime聯名卡最高享40%回饋。
PChome 24h購物今年雙11以「有感體驗」為優惠重點，截至11/6，折價券使用已超過3,000萬元；PChome 24h購物進一步觀察超品日銷售發現，電競品類以羅技銷售最為亮眼，超品日開跑後業績月成長近4倍。在通訊設備方面，從銷售可觀察到多數消費者也趁雙11折扣時選購新機，其中，三星超品日推出後，A系列平價機款單週（11/1~11/6）狂賣近5,000支、Google Pixel 7系列新機單週（11/1~11/6）也賣出超過400支。
蝦皮購物
蝦皮購物今(10)日晚間7點舉辦超嗨跨夜直播，延續前兩年經典的「橘白藝能大對抗」形式，重磅邀請金鐘加身的黃子佼、Sandy吳姍儒接力主持，還有J.Sheon、吳卓源、AcQUA源少年等知名藝人帶來最嗨的現場表演，以橘、白兩隊分別帶來模仿、勁歌熱舞與不同刺激遊戲打造最強跨夜直播。除了好看精彩的節目外，蝦皮購物也將在直播期間祭出iPad9、Apple watch 7、AirPods Pro、小米水離子吹風機及全站999元優惠券等優質豪禮。
樂天市場
樂天市場公布1111加碼彩蛋，首推Apple iPhone 14 Pro 256GB原價38,400元，11/11 限時特賣36,999元，搭配天天領券現折1,111元，持指定信用卡付款最高可獲得刷卡金3,300元，加上樂天點數回饋、樂天網銀首次開戶回饋等，最高能賺回饋7,370元；站上的高人氣美食也祭出超殺折扣，如擁有起士界愛馬仕之稱的龍泰皇家起士條，11/9-11/11全館領券78折起；人氣團購美食協發行泡菜黃金海帶絲11/10-11/11限時48小時下殺3折，只要111元（原價360元），最受歡迎的招牌黃金泡菜也能直接以半價入手；日本熱銷NO.1明治膠原蛋白粉，1111限時下殺37折。此外，樂天市場觀察到近期天氣轉涼，保暖用品像是電暖氣、暖暖包、保暖冬被等商品銷量較上個月成長約一倍，11/10 -11/11也限時推出日本桐灰小白兔手握式暖暖包、法蘭絨羊羔絨暖暖厚被3.1折起。