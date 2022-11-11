7-11、全家誰便宜？4超商雙11咖啡優惠包：拿鐵買11送11

▲超商雙11開打！7-11杯拿鐵19杯711元、全家大杯特濃拿鐵28杯1111元，哪邊買最划算，四大超商咖啡折扣包算給你看。（圖／業者提供）
▲超商雙11開打！7-11杯拿鐵19杯711元、全家大杯特濃拿鐵28杯1111元，哪邊買最划算，四大超商咖啡折扣包算給你看。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-11 07:20:002022-11-11 07:35:07

今日就是11月11日「雙11」重頭戲，4大超商咖啡促銷全面開跑，星巴克、85度C、摩斯漢堡、FLASH COFFEE也有咖啡促銷，究竟是7-11大杯拿鐵19杯711元比較便宜，還是全家特濃拿鐵28杯1111元划算，該去門市櫃台買、或是APP線上獨賣？《NOWnews今日新聞》統整各家優惠，折扣包讓你一文看懂怎麼買、省多少，另外要留意兌換期限，以免失手買太多、逾期喝不完。

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🟡7-ELEVEN
📌門市．11/11至11/17
消費不限金額、繳費、寄取件，單筆加購「特大杯美式」買一送一，單杯原價60元、平均特價30元。
📌APP．11/9至11/15
◾大杯濃萃美式買11送11，平均每杯25元。（每日凌晨0點限量補貨）
◾大杯拿鐵19杯711元，約6.8折（單杯原價55元，平均特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶18杯711元，約6.6折（單杯原價60元，平均特價39元）
◾經典純奶茶22杯711元，約6.5折（單杯原50價元，平均特價32元）
◾精品美式13杯711元，約6.8折（單杯原價80元，平均特價55元）

▲7-11在APP推出大杯濃萃美式買11送11，平均每杯25元，每天凌晨0點都會限量補貨。（圖／業者提供）
▲7-11在APP推出大杯濃萃美式買11送11，平均每杯25元，每天凌晨0點都會限量補貨。（圖／業者提供）
🟡全家超商
📌門市．11/11至11/13
◾大杯經典美式2杯55元，約6.1折（單杯原價45元，平均特價28元）
◾醇黑厚可可飲2杯60元，約6折（單杯原價50元、平均特價30元）
皆可冰熱互換、存入APP無限期寄杯，APP庫存上限10杯。
📌APP．11/11至11/15
◾大杯仙女紅茶44杯1111元，約6.3折（單杯原價40元、平均特價25元）
◾大杯特濃經典美式32杯1111元，約6.3折（單杯原價55元、平均特價35元）
◾大杯特濃經典拿鐵28杯1111元，約6.1折（單杯原價65元、平均特價40元）
◾Fami!ce全家霜淇淋33支1111元，約6.9折（單支原價49元、平均特價34元）

▲全家「康康5」首次推出厚可可飲2杯60元，可到門市櫃台購買、存入APP「無期限」寄杯跨店取，每人庫存上限10杯。（圖／業者提供）
▲全家「康康5」首次推出厚可可飲2杯60元，可到門市櫃台購買、存入APP「無期限」寄杯跨店取，每人庫存上限10杯。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📌門市／APP．11/9至11/11
◾大杯特濃美式36杯1111元，約5.6折（單杯原價55元、平均特價31元）
◾大杯特濃拿鐵30杯1111元，約5.7折（單杯原價65元、平均特價37元）
可透過紙本券寄杯，或是選擇存入APP寄杯跨店領取。

🟡OK超商
📌APP．11/10至11/12
◾大杯莊園級美式20杯5折（單杯原價45元、平均特價23元）
◾大杯莊園級拿鐵20杯5折（單杯原價55元、平均特價28元）
以上不限冰熱，再送OKPoint 1111點。
📌門市．11/11
◾大杯莊園級美式買11送11（單杯原價45元、平均特價23元）
◾大杯莊園級拿鐵買11送11（單杯原價45元、平均特價23元）
◾4款指定飲品任選3杯111元，平均單杯37元，約6.7折。
活動品項任選：大杯特選招牌55元、大杯經典可可55元、大杯鍚蘭紅茶拿鐵55元、大杯靜岡抹拿鐵55元。

🟡星巴克
11月11日當天上午11點到晚上8點，持含有身分證字號的證件最多2張，身份證字號內含4個1以上，買兩杯特大杯風味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯免費，每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取。
 
🟡摩斯漢堡
📌APP．即日起至12/31（售完為止）
◾大杯摩斯咖啡買10送10（單杯原價60元，平均特價30元）
◾大杯拿鐵買10送10（單杯原價80元，平均特價40元）
◾大杯摩斯咖啡買5送3，約6.3折（單杯原價60元，平均特價38元）
◾大杯拿鐵買5送3，約6.3折（單杯原價80元，平均特價50元）

🟡85度C
📌門市．11/10至11/11
◾黑鑽咖啡2杯111元，約6.9折（單杯原價80元、平均特價56元）
不限冰熱，每人限購三組，寄杯方法依各門市為主。
📌APP．11/10至11/11
◾中杯伯爵鮮奶茶買2送1，約6.7折（單杯原價55元、平均特價37元）
◾中杯比利時伯爵可可買2送1，約6.7折（單杯原價60元、平均特價40元）
以上每日上午11點開賣，各限量1111組，會員各限購1組。

🟡FLASH COFFEE
即日起至11/22，到門市買FLASH黑咖啡、FLASH萃茶、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃 、莓果可可、紫薯芋香拿鐵、OATSIDE紫薯芋香燕麥奶拿鐵，皆享買一送一。

▲85℃公布雙11優惠，在11月10日、11月11日限時兩天，黑鑽咖啡原價80元，門市買2杯特價111元。（圖／業者提供）
▲85℃黑鑽咖啡原價80元，11月11日到門市買2杯特價111元。（圖／業者提供）

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