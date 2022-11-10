國泰航空雙11驚喜優惠！全球25航點下殺含稅9千有找
隨著全球旅遊鬆綁的腳步，國泰航空持續推出雙11驚喜優惠，為渴望飛行的旅客提供最超值的產品，自即（10）日起至2022年11月28日止，台北-香港來回機票含稅只要新台幣8,902元起，台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲精選航點最高優惠可達新台幣3,000元。
國泰航空雙11驚喜優惠航點包含台北、台中、高雄出發經香港來回全球25個城市，即日起至2023年3月31日出發，除年節期間外，吉隆坡來回新台幣11,728起、洛杉磯來回新台幣24,736起、墨爾本來回新台幣25,469起、阿姆斯特丹來回新台幣27,955起。
業者表示，適用航線包含台北、台中、高雄出發，至曼谷、雅加達、吉隆坡、杜拜、班加羅爾、加德滿都的經濟艙等席次；台北出發至香港經濟艙、特選經濟艙等；台北、台中、高雄出發至阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、米蘭、巴黎、特拉維夫、蘇黎世、洛杉磯、舊金山、波士頓、紐約、溫哥華、多倫多、雪梨、墨爾本、伯斯的經濟艙與特選經濟艙等。
國泰航空表示，將提供台北，台中，高雄飛往國際航空樞紐-香港的航班服務。雙11驚喜優惠可依旅客不同需求選擇輕便、標準、彈性三種票價，並提供更靈活的彈性規劃，活動期間享無限次免費更改機票。