特企／2022年TCCF多國專家深度對談　促展新科技產業趨勢

「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的19組參展作品中有5組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近40場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
具有豐富VR及IP內容推廣經驗的CNC數位內容總監Olivier Fontenay來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在2022 TCCF未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自11月3日至13日，在松山文創園區2號及3號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的民眾觀展。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站查詢。
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