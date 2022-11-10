特企／2022年TCCF多國專家深度對談　促展新科技產業趨勢

▲法國國家電影與動畫中心（CNC）數位內容總監 Olivier Fontenay（中）與文策院文化科技處處長李懷瑾（左）。（圖／資料照片）
▲法國國家電影與動畫中心（CNC）數位內容總監 Olivier Fontenay（中）與文策院文化科技處處長李懷瑾（左）。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-10 17:56:19

文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力IP成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監Martin Honzik、巴西遊戲開發公司AVORE Immersive營運總監Doede Holtkamp親自來臺交流，法國新影像藝術節總監Michele Ziegler亦與文策院及法國在台協會合作，率6位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。

「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的19組參展作品中有5組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近40場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。

具有豐富VR及IP內容推廣經驗的CNC數位內容總監Olivier Fontenay來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在2022 TCCF未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。」

「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自11月3日至13日，在松山文創園區2號及3號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的民眾觀展。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站查詢。

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