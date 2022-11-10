周慧敏大素顏刷油漆！55歲長這樣 網友：想娶這種老婆
「永遠的玉女掌門人」周慧敏1997年淡出演藝圈，2004年復出，拍廣告、拍戲、開演唱會也做公益，風采依舊迷人，平時常在社群媒體與粉絲交流，臉書有79萬人追蹤。周慧敏今（10日）分享數張翻修住家的照片，素顏的她親自爬上梯子刷油漆，55歲真實狀態引起討論。
周慧敏發文表示，因為要整理放在母親家的鞋盒，於是將雜物清出，牆壁都重新粉刷，從丈量鞋櫃尺寸，到五金行買油漆工具，她都自己來，連刷油漆都不假手他人，照片中，周慧敏紮起長髮，沒化妝，穿黑色衣褲，站在鋁梯上刷油漆，精緻側臉輪廓、白皙膚現形，纖瘦體態令人羨慕，完全不像年過半百的婦人。
朋友問為何不找專業人士來做，周慧敏說：「我真的很有興趣親自做，因為我看待這個是我一人油大畫的遊戲...本來只想為某些家具轉色上油漆。完成後，想上油漆的地方變多了，最後，除了天花板之外，所有可以上油漆的地方都上了！」不只粉刷，周慧敏連把餐桌椅都修補好，直呼：「真的是一堂勞作課。」
今天過生日的周慧敏說：「能夠把一些有著歷史和感情的物件修補好保留下來，很有意思。最重要的，整個油漆工程對我非常治癒，實在太令我喜樂和滿足了，心情好得很。這張大畫，除了送給天上的媽媽外，也是我送給自己最棒的生日禮物。」
貼文發布半天，吸引1.3萬人按讚，網友紛紛留言：「為什麼連油漆都那麼美麗」、「全世界最漂亮的油漆施工人員」、「最美的油漆工」、「我也想娶這樣的老婆」、「根本少女」！（編輯：楊穎軒）