再獲APEX肯定！長榮航奪全球五星航空公司殊榮

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APEX此次舉辦的乘客評選大獎(Passenger Choice Awards)及協會認證(Official Airline Ratings)，以全球及區域等類別，針對全球近600家航空公司、超過100萬個航班的旅客做評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等進行問卷調查，並將結果提供給專業的外部審核公司進行查驗。
長榮航空表示，再次獲獎非常感謝全球旅客的支持，我們在疫情這兩年也未曾停下腳步，為減少接觸、加快效率，不斷推陳出新，打造『e化新旅行』的全新概念，陸續推出預約自助報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運等服務。日前也開闢台北-米蘭和台北-慕尼黑兩條新航線，成為台灣飛航歐洲航點最多的航空公司，提供旅客往返歐洲更便利的服務。
對於飛安的堅持與服務品質的執著，使長榮航空深獲全球旅客信賴，並持續多年榮獲各類獎項評比肯定，除了此次獲得APEX頒發的獎項外，今年分別獲得AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司」-第9名、「全球二十大最佳航空公司」第8名。未來長榮航空仍會持續精進各項服務，不斷提升軟硬體設備，提供旅客最安全舒適的貼心服務，為每趟飛行留下美好的回憶。